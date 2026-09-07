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San Prospero, vandali distruggono il defibrillatore della polivalente

San Prospero, vandali distruggono il defibrillatore della polivalente

'Prendiamo atto che non c’è più rispetto nemmeno per una postazione salvavita. Un atto vandalico che non trova spiegazioni'

1 minuto di lettura

Atto vandalico ai danni del defibrillatore posto fuori dalla sede della polivalente di San Prospero.

'Sono rammaricato e dispiaciuto per il grave atto vandalico - afferma il presidente della Croce Blu di San Prospero Enrico Scannavini -. Hanno spaccato la protezione della teca, buttato a terra il defibrillatore e le piastre adesive per defibrillare le hanno attaccate alla porta, daneggiando tutto irreparabilmente e rendendo di fatto la postazione inservibile. Prendiamo atto che non c’è più rispetto nemmeno per una postazione salvavita. Un atto vandalico che non trova spiegazioni, un gesto vergognoso, i danni da quantificare. Rimane lo sconforto per i materiali gravemente danneggiati, frutto di una donazione della polivalente stessa'.

Il progetto San Prospero Cardioprotetta, iniziato nel 2015, ha in pochissimi anni raggiunto il traguardo delle 15 postazioni defibrillatore a San Prospero e frazioni.

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