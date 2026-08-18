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San Prospero, si schianta con un tasso alcolico 10 volte sopra al limite

San Prospero, si schianta con un tasso alcolico 10 volte sopra al limite

Il 38enne alla guida della propria autovettura è entrato in collisione con il veicolo condotto da un ragazzo di 19 anni

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Nel tardo pomeriggio del 16 agosto, a San Prospero, i carabinieri di Medolla sono intervenuti in via Canaletto, all’altezza di via Gallerana, per un incidente stradale con feriti, la cui dinamica è in corso di accertamento. Secondo quanto ricostruito dai militari, un 38enne alla guida della propria autovettura è entrato in collisione con il veicolo condotto da un ragazzo di 19 anni.

Durante i rilievi, il primo è risultato in evidente stato di ebbrezza, con un tasso alcolico pari a 3,27 g/l, valore oltre dieci volte superiore al limite consentito.

I carabinieri hanno proceduto a denunciarlo, l’autovettura è stata sequestrata ai fini della confisca, mentre la patente di guida è stata ritirata.

Entrambi i conducenti, che hanno riportato lievi lesioni, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati al Pronto Soccorso di Mirandola. L’Autorità Giudiziaria e quella amministrativa sono state tempestivamente informate dai Carabinieri di Medolla.

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