San Prospero, si schianta con un tasso alcolico 10 volte sopra al limite

Nel tardo pomeriggio del 16 agosto, a San Prospero, i carabinieri di Medolla sono intervenuti in via Canaletto, all’altezza di via Gallerana, per un incidente stradale con feriti, la cui dinamica è in corso di accertamento. Secondo quanto ricostruito dai militari, un 38enne alla guida della propria autovettura è entrato in collisione con il veicolo condotto da un ragazzo di 19 anni.

Durante i rilievi, il primo è risultato in evidente stato di ebbrezza, con un tasso alcolico pari a 3,27 g/l, valore oltre dieci volte superiore al limite consentito.

I carabinieri hanno proceduto a denunciarlo, l’autovettura è stata sequestrata ai fini della confisca, mentre la patente di guida è stata ritirata.

Entrambi i conducenti, che hanno riportato lievi lesioni, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati al Pronto Soccorso di Mirandola. L’Autorità Giudiziaria e quella amministrativa sono state tempestivamente informate dai Carabinieri di Medolla.