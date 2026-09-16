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Camposanto, occupano abusivamente un appartamento: scoperti due marocchini irregolari

Camposanto, occupano abusivamente un appartamento: scoperti due marocchini irregolari

Entrambi sono stato stati denunciati per violazione di domicilio e inosservanza delle norme sul soggiorno degli stranieri

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Oggi i carabinieri della Stazione di San Felice sul Panaro hanno rintracciato due cittadini di origini marocchine, di 23 e 22 anni, entrambi gravati da alcuni precedenti di polizia, i quali si erano introdotti abusivamente – da qualche giorno – in un appartamento disabitato a Camposanto.

Entrambi erano privi di permesso di soggiorno poiché irregolari sul territorio nazionale. Al 22enne è stato notificato il provvedimento di allontanamento volontario entro 7 giorni dal territorio nazionale, mentre il 23enne è stato accompagnamento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Palazzo San Gervasio, in attesa del successivo rimpatrio nel Paese d’origine.

Entrambi sono stato stati denunciati per violazione di domicilio e inosservanza delle norme sul soggiorno degli stranieri.

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