Rapina in stazione a Modena: arrestato 36enne straniero irregolare

La Polizia di Stato di Modena ha arrestato un uomo di 36 anni per rapina aggravata. Nella serata del 12 settembre scorso, intorno alle 22.30, la Squadra Volante è intervenuta in piazza Dante Alighieri, su segnalazione dei militari dell’Esercito Italiano, impiegati nell’operazione “Strade Sicure”, bloccando un uomo che stava dando in escandescenza.

Gli agenti intervenuti, sulla base delle informazioni assunte, hanno ricostruito quanto accaduto.

Il 36enne, dopo avere avvicinato un uomo e ottenuto una banconota da 5 euro e un pacchetto di sigarette, lo aveva seguito fino ai servizi igienici della stazione dove, per sottrargli il portafoglio dalla tasca dei pantaloni, lo aveva spinto contro il muro cercando di colpirlo con dei pugni. Per guadagnarsi la fuga più celermente, aveva poi tentato di sottrarre il monopattino ad un passante, facendolo rovinare a terra.

Il 36enne, irregolare sul territorio nazionale, già noto alle forze dell’ordine e destinatario di avviso orale, è stato trovato in possesso di 350 euro in contanti, corrispondente alla somma contenuta nel portafoglio della vittima.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata odierna, il Giudice del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare in carcere.