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Il Consorzio Modena a Tavola compie 30 anni e festeggia con un evento a pagamento

Il Consorzio Modena a Tavola compie 30 anni e festeggia con un evento a pagamento

'L’Anima e la Gola' è il titolo dell’iniziativa che si terrà domenica 20 settembre, per tutta la giornata, a La Corte dei Melograni. Il Consorzio riunisce 26 ristoranti tra cui La Francescana di Massimo Bottura. Accesso a 20 euro

4 minuti di lettura
Il Consorzio Modena a Tavola compie 30 anni e organizza un evento celebrativo, che coinvolge gli iscritti, gli stakeholders del turismo enogastronomico, le Istituzioni e tutti gli interessati che potranno accedere ad una giornata di incontri e degustazionì con le specialità dei ristoranti soci, tra cui la Francescana di Massimo Bottura, al costo di 20 euro.

L'evento è fissato domenica 20 settembre, in strada Pomposiana 216 a Modena, dalle ore 10.00 a fine giornata. L’iniziativa si svolge col patrocinio di Comune di Modena e Camera di Commercio di Modena, col supporto di BPER, Parmigiano Reggiano e PREGIS, in collaborazione con i Custodi del Lambrusco, il Mallo, ONAV, ONAF, Slow Food, Visit Modena.

'Il titolo scelto - hanno specificato gli organizzatori nella conferenza stampa di presentazione che si è svolta questa mattina presso il Museo Ferrari di Modena riecheggia il legame alla base della filosofia de Consorzio Modena a Tavola, ovvero il legame indissolubile “anima/gola”, che descrive il rapporto fra chi degusta e chi propone. Un legame che si manifesta nell’atto di cucinare a casa propria, per comporre ricette, che siano testimonianza della cultura del territorio, negli appunti delle rezdore scovati nei cassetti delle dispense.
Si ripropone nella scelta che spinge a
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cercare produttori di antica sapienza, botteghe “giuste” per acquistare gli ingredienti quotidiani o “speciali” che comporranno il menù; quando si sceglie un
ristorante, che sia per scoprire nuovi sapori o per ritrovarne dei quasi dimenticati. In tutte queste situazioni, si stabilisce un rapporto, che trova nella buona tavola il suo collante straordinariamente avvolgente.
E lo Chef? Lo Chef non è solo un professionista chiamato a riproporre combinazioni, procedure ed ingredienti nella giusta misura, ma è una persona che “soffre della stessa malattia” e subisce la medesima fascinazione. La gastronomia, infatti, è una “disciplina” infinita dove tradizione, cultura e creatività si amalgamano continuamente generando risultati straordinari. Consente sperimentazioni, azzardi, che si collocano all’interno di una materia in continua evoluzione, che nel nostro territorio trova massima espressione, con prodotti straordinari, che nel tempo hanno mantenuto invariata la loro unicità e la sapienza con la quale vengono realizzati, per finire poi come ingredienti sulle nostre tavole'
Un esempio? Il Tortellino, che è una ricetta, una pasta, una specialità, ma è soprattutto un simbolo. Racchiude il carattere di una terra, di una popolazione, e la sua collocazione si snoda lungo buona parte della S.S. 9 che attraversa l’Emilia-Romagna'

Il Consorzio Modena a Tavola: cosa è chi rappresenta
Modena a Tavola è il Consorzio che riunisce attualmente 26 Ristoranti in tutta la provincia di Modena.
Caratterista principale è la difesa e la promozione della cultura gastronomica del
nostro territorio. Un esempio assolutamente originale nell’ambito delle associazioni gastronomiche del territorio nazionale. Perché non riunisce solo ristoranti stellati, o solo giovani Chef proprietari del proprio locale, ma in esso partecipano e convivono la Trattoria di campagna e il Ristorante dello Chef più famoso al mondo, Massimo Bottura. Una convivenza dettata dal rispetto delle tradizioni, dalla ricerca in evoluzione, all’uso dei Prodotti Tipici territoriali, dalla qualità delle proposte gastronomiche.

L'evento del 20 settembre
Domenica 20 settembre 2026, dalle 11.00 alle 19.00, la Corte dei Melograni ospita una giornata interamente dedicata alla cultura gastronomica modenese, organizzata in occasione del 30°
anniversario del Consorzio Modena a Tavola. In primo piano ci sarà dalle ore 10.30 il convegno “Evoluzione e strategie di accoglienza del turismo enogastronomico”, con la moderazione del
giornalista gastronomico Luca Bonacini. Tra i relatori: Vinicio Sighinolfi (Presidente onorario di Modena a Tavola), Sandro Fazio (Presidente Modena a Tavola), Gilberto Luppi (Vicepresidente Camera di Commercio di Modena), Giovanni Bertugli (Dirigente settore Cultura e Turismo del Comune di Modena), Beatrice Berselli, (Project manager Piacere Modena), Francesca Soffici (Direttore
tecnico Modenatur), Cristiano Casa ( Destination manager Consorzio Parmigiano Reggiano), Cristian Berselli (Direzione BPER),
Davide Forghieri (Vicepresidente Modena a Tavola).

I 26 ristoranti associati durante la giornata accoglieranno il pubblico con un ricco buffet di assaggi e finger food, proponendo alcune delle specialità più rappresentative delle loro cucine. Ad
accompagnare le degustazioni, una selezione di Lambrusco e Nocino. Gli spazi interni ed esterni della location saranno allestiti con tavoli, sedute e punti d’appoggio, per vivere l’esperienza in piena libertà.

Nel corso della giornata si alterneranno inoltre laboratori, Masterclass e brevi incontri introduttivi dedicati ai prodotti tipici del territorio, tra cui Lambrusco, Aceto Balsamico e Parmigiano Reggiano (è prevista anche l’apertura di una forma al termine del convegno) curati da associazioni ed esperti del settore enogastronomico, come Slow Food, Acetaia Gambigliani Zoccoli, ONAV, Il Mallo.
Sarà possibile accedere liberamente in qualsiasi momento tra le 11.00 e le 19.00, sia per adulti che ragazzi e bambini. Le degustazioni e le attività saranno proposte lungo tutto l’arco della
giornata.
Il biglietto di ingresso, acquistabile in prevendita a questo link sul sito di Visit Modena consente l’accesso alle degustazioni proposte.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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