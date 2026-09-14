Giornata Nazionale del Respiro: a Villa Pineta di Pavullo test gratuiti

Tutto pronto per la terza edizione della Giornata Nazionale del Respiro, organizzata da Villa Pineta KOS sabato 19 settembre, dalle 9 alle 13, nel piazzale antistante la chiesa di San Bartolomeo. In quella occasione medici specialisti insieme ad un gruppo di fisioterapisti saranno a disposizione dei cittadini per effettuare gratuitamente test diagnostici come la spirometria, esame non invasivo che permette di valutare la funzionalità respiratoria, e per misurare la saturazione dell’ossigeno e la frequenza cardiaca.

L’obiettivo della giornata è promuovere concretamente una corretta informazione, nonché sensibilizzare, sui fattori di rischio e i sintomi da non sottovalutare per diagnosi e trattamenti precoci.

La scelta di riportare la prevenzione in piazza, nella provincia di Modena caratterizzata da elevati livelli di inquinamento atmosferico, assume particolare rilevanza alla luce del rapporto tra qualità dell’aria e salute dell’apparato respiratorio.

Come infatti sottolinea il dottor Gianfranco Beghi medico pneumologo e direttore di struttura di Villa Pineta l’inquinamento è una tra le cause principali delle malattie respiratorie: 'I tre fattori importanti alla base del peggioramento del respiro, anche nella provincia di Modena, sono l’inquinamento, l’attività lavorativa e il fumo.

In età pediatrica invece è l’ambiente domestico che influisce sullo sviluppo polmonare e chiaramente l’inquinamento; non ultimo le mamme e i papà che fumano durante la gravidanza'.





La Giornata del Respiro rappresenta così un’occasione per avvicinare le persone allo strumento della prevenzione, offrendo la possibilità di effettuare semplici controlli e confrontarsi direttamente con professionisti specializzati. Villa Pineta, struttura del Gruppo KOS, con una équipe multidisciplinare e multiprofessionale, rappresenta uno dei migliori centri italiani sulla Riabilitazione Respiratoria, con prestazioni in regime di ricovero, sia a livello ambulatoriale, caratterizzate da un percorso assistenziale completo e personalizzato.

La Giornata Nazionale del Respiro è un’iniziativa promossa a livello nazionale dall’Associazione Pneumologi Ospedalieri ed è un appuntamento annuale che Villa Pineta dedica alla comunità locale per favorire l’accesso a informazioni e controlli gratuitamente.