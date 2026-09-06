'A San Cesario bidoni stracolmi nel cuore del paese: basta degrado'

'All’isola Libertà, all’altezza del civico 139, in centro storico a San Cesario è stata istituita un'area per la raccolta dei rifiuti che pare una piccola isola ecologica. Una fila di bidoni per la raccolta differenziata, spesso stracolmi di rifiuti, con sacchi e materiali abbandonati a terra'. A dirlo sono i consiglieri di centrodestra Lodovica Boni e Mirco Zanoli.

'Un’immagine che non può passare inosservata, che colpisce non solo i cittadini, ma anche chi è semplicemente di passaggio nel paese. Un angolo del centro storico difficile da non notare e che, inevitabilmente, suscita domande e commenti. I cittadini che abitano nelle palazzine adiacenti, sotto alle finestre hanno sporcizia e pattume. Uno spettacolo non degno di una zona centrale, soprattutto laddove il sindaco Francesco Zuffi parla da anni di riqualificazione del centro storico. La questione diventa ancora più rilevante alla luce degli elevati costi delle tariffe del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti - chiudono Boni e Zanoli -. Chiediamo quindi all’Amministrazione comunale di intervenire con decisione per pulire e rendere decorosa quest'area a ridosso del centro storico e di ripristinare le corrette condizioni igieniche'.