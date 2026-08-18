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San Cesario: Lorenzo Melli è assessore al posto di Brighetti, ma il sindaco tiene la sicurezza

San Cesario: Lorenzo Melli è assessore al posto di Brighetti, ma il sindaco tiene la sicurezza

Al nuovo assessore sono state assegnate le deleghe alle politiche per l'infanzia e scuola e all'ambiente

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E' Lorenzo Melli, attualmente consigliere comunale e capogruppo della lista civica di maggioranza Insieme per San Cesario, a subentrare a Luca Brighetti nella Giunta Comunale di San Cesario sul Panaro. Il sindaco Francesco Zuffi ha provveduto in data odierna, con proprio decreto, alla nomina del nuovo assessore, che entra in Giunta a seguito delle dimissioni dell'assessore Luca Brighetti, rassegnate lo scorso 31 luglio per esigenze familiari e in vista di un nuovo percorso professionale.
Lorenzo Melli è una figura di spicco della politica locale, con una lunga esperienza maturata tra i banchi del consiglio comunale. Consigliere dal 2019, Melli ha ricoperto negli ultimi due anni e mezzo il ruolo di capogruppo.
Al nuovo assessore sono state assegnate le deleghe alle politiche per l'infanzia, scuola e istruzione, già detenute dal suo predecessore, oltre alle deleghe in materia di ambiente, transizione ecologica, rifiuti ed economia circolare.

 

Contestualmente alla nomina del nuovo assessore, il sindaco ha riorganizzato le deleghe all'interno della Giunta. Le politiche giovanili sono state affidate all'assessora Rita Rosi, in continuità con le deleghe alla cultura e al volontariato già di sua competenza, mentre restano confermate le deleghe già in capo agli altri membri della Giunta.
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Il sindaco ha inoltre deciso di esercitare direttamente le deleghe alla sicurezza, alla legalità e alla protezione civile, già detenute dall'assessore Brighetti.

 

'Preso atto delle dimissioni dell'assessore Brighetti – spiega il sindaco Zuffi –, ho voluto privilegiare nella scelta una figura che ha condiviso con me il percorso amministrativo dal 2019, pronta a essere subito operativa per portare avanti i progetti su cui stiamo lavorando. Lorenzo Melli è una persona di grande spessore, ben radicata nella comunità di San Cesario, con esperienze significative in ambito politico e nella vita associativa della comunità. Sono certo che saprà raccogliere il testimone e contribuire al raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati per il bene della nostra comunità'.
'Ringrazio il sindaco Francesco Zuffi per la fiducia accordatami - dichiara il neo assessore Melli -. Sono pronto a mettere a disposizione della comunità l'esperienza maturata in questi anni di attività amministrativa, lavorando con impegno sulle deleghe assegnate e in continuità con il percorso già avviato da questa Amministrazione'.
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