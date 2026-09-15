Carpi: apre la rotatoria tra la tangenziale Losi e via Guastalla

Si avviano alla conclusione i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria tra la tangenziale Bruno Losi e via Guastalla. Dalla mattina di domani, mercoledì 16 settembre, il tratto sarà riaperto al traffico con una nuova configurazione della viabilità.

Per accompagnare il cantiere verso le sue fasi conclusive, sarà inoltre prevista una chiusura notturna dalle ore 21 di venerdì 18 settembre alle ore 7 di sabato 19 settembre, necessaria per completare l'asfaltatura della rotatoria e realizzare successivamente la nuova segnaletica orizzontale.

Nella notte tra venerdì e sabato, durante il periodo di chiusura del tratto, per chi percorre la tangenziale da sud verso nord, ci sarà l'obbligo di svolta verso est, a destra, sulla sottostrada di via Donati, davanti all'Agenzia delle Entrate, per poi proseguire su via Giovanni XXIII; per chi proviene da nord ed è diretto verso il centro città o verso sud, i percorsi alternativi consigliati sono via Roosevelt oppure, per chi arriva da Fossoli, via Remesina esterna e poi via Magazzeno.

Le chiusure e le deviazioni saranno indicate attraverso la segnaletica collocata sul posto, mentre l'accesso alle abitazioni e alle attività è sempre consentito.

Dopo l'asfaltatura e la realizzazione della segnaletica orizzontale, a rotatoria aperta saranno efettuati alcuni interventi di completamento, in particolare la sistemazione del verde e degli elementi di arredo urbano.



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