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Castelfranco, Eleonora Cozzella, direttrice de Il Gusto di Repubblica, è la dama del tortellino

Castelfranco, Eleonora Cozzella, direttrice de Il Gusto di Repubblica, è la dama del tortellino

Il nuovo Oste che la accompagnerá è Marcovalerio Pozzato, magistrato responsabile della Corte dei conti Emilia Romagna

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Eleonora Cozzella, direttrice de Il Gusto di Repubblica, la parte di approfondimento dedicata a food & wine, è la nuova Dama del Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia. Sfilerà domenica 13 settembre per la celebrazione dell’origine del Tortellino a Castelfranco Emilia, col corteo storico lungo la via Emilia e la rievocazione storica dal palco di piazza della vittoria, dalle 15:30. Il nuovo Oste che la accompagnerá è Marcovalerio Pozzato, magistrato responsabile della Corte dei conti Emilia Romagna, docente universitario e pubblicista. Oste e Dama 2026 riceveranno durante il corteo il mattarello dall’Oste dell’edizione passata, Massimiliano Poggi, presidente di Chef to Chef e noto “Cuoco” bolognese, e dalla Dama, Micaela Piccoli, direttore chirurgia generale dell’ospedale di Baggiovara. Il mattarello artistico è una delle ultime opere di Vittorio Mameli, che in questi anni ha scolpito a mano i Mattarelli celebrativi.

Le celebrazioni proseguiranno per tutto il pomeriggio, con figuranti, sbandieratori, chiarine e mercati medioevali, fino alla sceneggiata teatrale condotta dall’attore Andrea Ferrari. Gli amici dell’Arte esporranno le loro opere lungo la Via Emilia. Sarà l’ultima giornata di Sagra per degustare il Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia, sia a pranzo che a cena.

'Sono particolarmente contento che personaggi di questo carico rivestano il ruolo di Guardiani della Tradizione del Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia - ribadisce Giovanni Degli Angeli, Pres. de La San Nicola - in linea con la nostra storia'. 

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