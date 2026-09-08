Patata di Montese: si celebra la specialità dell'appennino

Torna a Montese la 51ª edizione della Sagra della Patata e del Parmigiano Reggiano di Montagna, in programma da sabato 12 a lunedì 14 settembre nel capoluogo montesino.La manifestazione, che celebra i due prodotti simbolo dell’economia e della cultura gastronomica dell'Appennino, viene presentata nella sede della Provincia di Modena con un fitto programma di appuntamenti istituzionali, commerciali e di intrattenimento.

Il programma prende ufficialmente il via sabato 12 settembre alle ore 10:00 presso la Sala Monsignor Dallari con il convegno intitolato 'La patata: dal campo alla tavola'. All'incontro, aperto dai saluti del sindaco di Montese Carlo Castagnoli, intervengono il dottor Fabio Firenzuoli dell’Istituto Fanfani di Firenze, lo chef Mario Strippoli del Ristorante Museo Ferrari di Modena e la dottoressa Paola Patrizia Morana, responsabile di Nutrizione e Dietologia dell'AUSL di Modena.Per tutta la durata della manifestazione, inoltre, le sale della ex Ghiacciaia in Piazza Repubblica ospitano la mostra fotografica di Walter Bellisi con le proiezioni dei filmati curati da Bruno Focci.'La Sagra è un appuntamento che celebra le nostre eccellenze, il lavoro dei nostri agricoltori e l’identità del territorio – afferma il sindaco di Montese, Carlo Castagnoli – ed è una festa della comunità, capace di unire tradizione, qualità e valorizzazione delle nostre produzioni.Un sincero ringraziamento va a tutti coloro che, con impegno e passione, rendono possibile questa manifestazione, e invito cittadini e visitatori a vivere con noi questa importante giornata di festa e di orgoglio montesino'.

La giornata centrale dell'evento è prevista per domenica 13 settembre, quando le vie e le piazze del paese ospiteranno la vendita diretta di patate a chilometro zero da parte dei produttori locali e il Mercatino dei Sapori e dell’Artigianato. L'animazione del centro sarà affidata agli artisti di strada e alla band itinerante 'The Zaway', mentre l'evento clou per il pubblico sarà la tradizionale cottura della forma di Parmigiano Reggiano, affiancata da aree espositive per trattori d’epoca e spazi dedicati alle attività sportive.Per l'intera giornata di domenica, oltre all'apertura degli stand gastronomici con le specialità montanare, l'organizzazione ha predisposto un piano straordinario di mobilità. I visitatori potranno usufruire di un servizio navetta gratuito da e per la zona del campo sportivo sintetico e il piazzale dell'elisoccorso, garantendo così un accesso rapido e sicuro alle aree della festa.