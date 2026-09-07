Formigine, arrestato per spaccio evade dai domiciliari il giorno dopo: preso di nuovo

Sabato sera i carabinieri di Formigine hanno arrestato un uomo, di 41 anni, per spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno proceduto alla perquisizione personale e dell’autovettura utilizzata rinvenendo complessivamente 10,3 grammi di cocaina e 0,7 grammi di eroina, occultati all’interno dei calzini, nonché due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 385 euro in contanti. L’uomo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari presso un’abitazione di Sassuolo, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Nonostante questo il giorno dopo i carabinieri di Formigine, recatisi presso l’abitazione per i dovuti controlli, non lo hanno trovato in casa e alcune ore dopo lo hanno nuovamente arrestato, questa volta per evasione, con immediato collocamento presso le camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Sassuolo in attesa del giudizio direttissimo. Questa mattina il Gip ha convalidato entrambi gli arresti e, in relazione al procedimento per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ha applicato la custodia cautelare in carcere.