Formigine, sequestrata finta bici elettrica

Una pattuglia della polizia locale di Formigine ha intercettato e sottoposto a sequestro un veicolo irregolare lungo la via Giardini, nel tratto compreso tra la frazione di Casinalbo e il centro cittadino. Ad attirare l'attenzione degli agenti è stato il comportamento anomalo del conducente di una bicicletta a pedalata assistita, che procedeva a velocità elevata senza dover utilizzare i pedali. Dal controllo è emerso infatti che il mezzo era munito di un motore elettrico azionato direttamente dalla manopola destra del manubrio, accorgimento che consentiva di raggiungere in poco tempo una velocità considerevole e che trasformava il veicolo, di fatto, in un ciclomotore. L'ispezione approfondita ha evidenziato inoltre la totale assenza di riferimenti sul tipo di motore installato e sulla potenza massima erogabile, unitamente alla mancanza della marcatura UE che certifica la rispondenza alle norme europee. Alla luce delle violazioni riscontrate, il conducente è stato sanzionato e il veicolo è stato posto sotto sequestro.