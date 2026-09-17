Incendio Sorgenia: il sindaco di Finale Emilia sospende le attività

'Esattamente a un anno di distanza dal precedente episodio, nella giornata di ieri, mercoledì 16 settembre, si è sviluppato un incendio presso l’impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse vegetali Sorgenia Finale Emilia, in via Ceresa. Oggi il sindaco di Finale Emilia ha emanato un’ordinanza, di “Sospensione immediata e cautelativa dell'attività di ritiro biomasse della centrale termoelettrica alimentata sita in Finale Emilia via Ceresa 11 a seguito dell'incendio del 16/09/2026 ed emanazione di prescrizioni a tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità”. Alla società Sorgenia Finale Emilia vengono ordinate: l'esecuzione di tutte le operazioni di messa in sicurezza dell'area interessata dal sinistro, in stretto coordinamento con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Arpae e Ausl; la sospensione immediata di accettazione ed ingresso nello stabilimento di via Ceresa di biomasse vegetali; il divieto assoluto di accettazione di biomassa di sorgo all'impianto in oggetto fino a espressa revoca o modifica del presente provvedimento da parte del Comune; di procedere, appena superata la condizione emergenziale, di processare prioritariamente le biomasse residuali di sorgo detenute nel piazzale al fine di eliminare quanto prima possibili ulteriori incendi'.

Lo rende noto con un comunicato l'amministrazione comunale di Finale Emilia.





'Ad andare a fuoco, nella giornata di ieri, è stato materiale vegetale, quasi sicuramente per autocombustione provocata dalle temperature ancora elevate e dal grado di umidità presente all’interno delle rotoballe di mais e sorgo ammassate nel piazzale dell’azienda. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti, e hanno operato per tutta la scorsa notte, i Vigili del Fuoco che hanno limitato l’estendersi delle fiamme con squadre giunte dai distaccamenti di Finale Emilia, San Felice sul Panaro e Mirandola, oltre che dal Comando provinciale di Modena. Presenti sul luogo anche l’Ausl di Modena e Arpae per i rilievi di loro competenza. L’ordinanza sindacale dispone inoltre che la ripresa del ritiro di biomasse in genere sarà subordinata alla presentazione al Comune e agli enti di controllo nel rispetto delle prescrizioni autorizzative, della seguente documentazione: a) relazione tecnica dettagliata sulle cause del sinistro e sui danni strutturali e impiantistici subiti, con descrizione degli interventi svolti; b) relazione tecnica sugli interventi che si intende adottare, anche a seguito delle prescrizioni degli organi tecnici, atti a scongiurare il ripetersi di eventi analoghi; c) verbale di sopralluogo e nulla osta rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, attestante il ripristino delle condizioni di sicurezza antincendio e la conformità normativa dell'intero impianto.

Inoltre, la ripresa della

normale attività dell’impianto deve vincolata all’esito favorevole dei monitoraggi ambientali (matrici aria e suolo), eseguiti da Arpa Emilia-Romagna, volti ad escludere contaminazioni o superamenti dei limiti di legge a tutela della salute pubblica. La riattivazione dei conferimenti di residui colturali di sorgo potrà avvenire solo a seguito di espresso provvedimento di revoca dell’ordinanza da parte del Comune, previa verifica della documentazione sopra elencata'.