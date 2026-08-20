Finale Emilia entra in Finalestate 2026: i primi appuntamenti

Il primo appuntamento di Finalestate 2026 è in programma domenica 23 agosto ed è dedicato ai più piccoli, nell'ambito della tradizionale rassegna di teatro per l'infanzia 'An ghin gò'. Alle ore 21.30 sul palco di piazza Garibaldi la compagnia 'All'InCirco teatro' metterà in scena lo spettacolo 'Ecomonster Puppet Show': nel loro laboratorio segreto, il professor Sputnik e la robotica dottoressa Laika, si stanno cimentando nella più grande impresa della loro carriera di scienziati patafisici: creare la vita dalla materia. Però Sputnik è notoriamente squattrinato e l'unica materia che ha a disposizione sono gli oggetti vecchi e rotti recuperati dalla discarica in cui vive. Per di più Laika continua a combinare guai rincorrendo una creatura dispettosa sfuggita al controllo. Fra esplosioni, esperimenti improbabili, cortocircuiti improvvisi e battibecchi continui, Sputnik e Laika non si daranno per vinti. Sputnik, Laika e le loro marionette a filo, costruite interamente con materiali di recupero, accompagneranno il pubblico in un viaggio sorprendente dove le leggi della fisica si stravolgono e il quotidiano diventa straordinario.

Lunedì 24 agosto, dalle ore 21.30, sarà la musica 'tanguera' a impadronirsi di piazza Garibaldi con 'Sublime tango. Tango Spleen Orquesta'.Protagonisti i musicisti: Mariano Speranza pianoforte, canto, direzione musicale, Francesco Bruno bandoneon, Inesa Baltatescu violino, Elena Luppi viola, Vanessa Matamoros contrabbasso e con i ballerini Roberta Morselli & Roland Kapidani. Musiche originali di Pugliese, Mores, Troilo, D'Arienzo, Speranza, Piazzolla.Musica rock che nasce nelle terre della 'Bassa' è, invece, quella proposta, martedì 25 agosto alle ore 21.30, da John Strada che presenterà 'Basta crederci un po'', il proprio nono disco di inediti accompagnato da Diego Sapignoli, batteria, Nicola Peruch, piano e tastiere, Denis Valentini, percussioni, Daniela Peroni e Laura Zoli, cori.Infine, mercoledì 26 agosto, sempre alle ore 21.30, un volto noto della televisione e del cinema renderà piacevole e divertente la serata: Vito sarà protagonista della pièce teatrale 'Estate nella Bassa' di Maurizio Garuti.Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero e gratuito.Tra gli appuntamenti di Finalestate 2026 in programma nelle settimane successive si registra una variazione di data: lo spettacolo 'Ennio Morricone... La musica senza tempo', causa impegno concomitante dell'attore Giorgio Pasotti, invece di mercoledì 2 settembre, si svolgerà venerdì 4 settembre.Questo, in sintesi, il programma della seconda settimana, fino all'8 settembre:Domenica 30 agosto, alle 20.30, nell'ambito della rassegna 'An ghin gò', 'Il grande Ventriloquini' con Max Pederzoli dell'Associazione Culturale Madame Rebinè.Martedì 1° settembre, serata organizzata dall'AVIS di FinaleEmilia in collaborazione con l'amministrazione comunale: alle ore 20.30, premiazione dei donatori di sangue; a seguire, l'atto unico di Giovanna Ganzerli, 'A n'al vlem più indree', portato in scena della Compagnia Quelli delle Roncole 2.Giovedì 3 settembre, alle 21.30, 'Heat of the 30's', ensemble diretta dal musicista finalese Roberto Manuzzi.Venerdì 4 settembre (anziché mercoledì 2, come inizialmente annunciato), ore 21.30, 'Ennio Morricone... La musica senza tempo' con il quintetto Saverio Mercadante e la voce narrante di Giorgio Pasotti.

Domenica 6 settembre, ore 21.30, 'Note d'Opera. La vita di Arturo Toscanini', con la Banda Giovanile John Lennon e il racconto di Simone Maretti.Lunedì 7 settembre, ore 21.30 'Il tempo delle ciliege. Una favola per bambini e adulti', estratto dal saggio delle allieve della scuola di danza Tersicore.Martedì 8 settembre, alle ore 21.30, Ricky Portera in concerto. A partire dalle ore 17.00 open day della Scuola di Musica 'C. G. Andreoli' e dalle 19.30 esibizioni delle giovani band nate e cresciute nella Scuola di Musica 'C. G. Andreoli'.