Finale Emilia entra in Finalestate 2026: i primi appuntamenti

Lunedì 24 agosto, dalle ore 21.30, sarà la musica 'tanguera' a impadronirsi di piazza Garibaldi con 'Sublime tango. Tango Spleen Orquesta'.
Musica rock che nasce nelle terre della 'Bassa' è, invece, quella proposta, martedì 25 agosto alle ore 21.30, da John Strada che presenterà 'Basta crederci un po'', il proprio nono disco di inediti accompagnato da Diego Sapignoli, batteria, Nicola Peruch, piano e tastiere, Denis Valentini, percussioni, Daniela Peroni e Laura Zoli, cori.
Infine, mercoledì 26 agosto, sempre alle ore 21.30, un volto noto della televisione e del cinema renderà piacevole e divertente la serata: Vito sarà protagonista della pièce teatrale 'Estate nella Bassa' di Maurizio Garuti.
Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero e gratuito.
Tra gli appuntamenti di Finalestate 2026 in programma nelle settimane successive si registra una variazione di data: lo spettacolo 'Ennio Morricone... La musica senza tempo', causa impegno concomitante dell'attore Giorgio Pasotti, invece di mercoledì 2 settembre, si svolgerà venerdì 4 settembre.
Questo, in sintesi, il programma della seconda settimana, fino all'8 settembre:
Domenica 30 agosto, alle 20.30, nell'ambito della rassegna 'An ghin gò', 'Il grande Ventriloquini' con Max Pederzoli dell'Associazione Culturale Madame Rebinè.
Martedì 1° settembre, serata organizzata dall'AVIS di Finale
Giovedì 3 settembre, alle 21.30, 'Heat of the 30's', ensemble diretta dal musicista finalese Roberto Manuzzi.
Venerdì 4 settembre (anziché mercoledì 2, come inizialmente annunciato), ore 21.30, 'Ennio Morricone... La musica senza tempo' con il quintetto Saverio Mercadante e la voce narrante di Giorgio Pasotti.
Domenica 6 settembre, ore 21.30, 'Note d'Opera. La vita di Arturo Toscanini', con la Banda Giovanile John Lennon e il racconto di Simone Maretti.
Lunedì 7 settembre, ore 21.30 'Il tempo delle ciliege. Una favola per bambini e adulti', estratto dal saggio delle allieve della scuola di danza Tersicore.
Martedì 8 settembre, alle ore 21.30, Ricky Portera in concerto. A partire dalle ore 17.00 open day della Scuola di Musica 'C. G. Andreoli' e dalle 19.30 esibizioni delle giovani band nate e cresciute nella Scuola di Musica 'C. G. Andreoli'.