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Finale Emilia, arrestato spacciatore 42 anni: per lui presentazione alla polizia giudiziaria 4 giorni a settimana

Finale Emilia, arrestato spacciatore 42 anni: per lui presentazione alla polizia giudiziaria 4 giorni a settimana

Sequestrati tre involucri di cocaina, per un peso complessivo di 11,2 grammi, un bilancino di precisione, 2.000 euro occultati all’interno di una presa d’aria

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Sabato mattina a Finale Emilia i carabinieri hanno arrestato un uomo di 42 anni per spaccio. L’uomo, controllato in via Abba mentre era alla guida della propria autovettura, alla vista dei militari ha tentato di disfarsi di due involucri che sono risultati contenere rispettivamente 0,63 e 0,62 grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’arrestato ha portato al sequestro di tre involucri di cocaina, per un peso complessivo di 11,2 grammi, un bilancino di precisione, 2.000 euro occultati all’interno di una presa d’aria a muro, 410 euro rinvenuti nel portafoglio. Le somme, ritenute provento dell’attività di spaccio, e tutto il materiale rinvenuto sono stati sequestrati. Al termine delle operazioni, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa della convalida e del giudizio direttissimo. Questa mattina il Gip ha applicato all'imputato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria quattro giorni alla settimana.

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