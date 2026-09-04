Rogo al Camping Valverde di Lama Mocogno: esplodono bombole di gas, quattro bungalow distrutti, nessun ferito

Ore di grande apprensione quelle vissute nel pomeriggio, a Lama Mocogno, sull'Appennino modenese. Un vasto e violento incendio è scoppiato intorno alle ore 16:30 all'interno del Camping Valverde,





Il rogo si è sviluppato nella parte alta del campeggio, un'area fittamente alberata e immersa nel bosco. A rendere la situazione estremamente critica e pericolosa sono state tre forti esplosioni in rapida successione, causate dal surriscaldamento di alcune bombole di gas GPL presenti nella struttura. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione e dai materiali infiammabili, si sono propagate rapidamente, sprigionando un'alta e densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza da tutta la vallata e dai comuni limitrofi.

Il bilancio materiale è pesante: quattro bungalow sono stati completamente distrutti e ridotti in cenere dalla furia del fuoco. Immediata è scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono confluite d'urgenza diverse squadre dei Vigili del Fuoco, supportate dai Carabinieri della compagnia locale per la gestione della sicurezza e dai sanitari del 118.





I soccorritori hanno provveduto all'evacuazione immediata di almeno 15 persone che si trovavano all'interno del campeggio o nelle immediate vicinanze. Il personale medico ha assistito sul posto alcuni presenti che avevano inalato fumo nero, ma fortunatamente nessuno di loro ha riportato ferite o intossicazioni gravi, escludendo così la necessità di ricoveri d'urgenza in ospedale.

Le operazioni di spegnimento e di successiva bonifica dell'area boschiva sono proseguite per ore, fino alla messa in sicurezza dell'intera zona. Sono ora in corso i rilievi da parte dei tecnici e delle forze dell'ordine per accertare con esattezza le cause l'innesco iniziale che ha dato il via al rogo.