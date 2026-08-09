A tre giorni dall’incendio che ha devastato un capannone industriale destinato alla lavorazione dei rifiuti a Finale Emilia, generando un enorme visibile in un raggio di 50 km, proseguono senza sosta le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono attualmente operative tre squadre dei Vigili del Fuoco di Modena, affiancate dal nucleo GOS, il Gruppo Operativo Speciale specializzato nell’impiego di mezzi meccanici da movimento terra.
Il loro intervento è mirato allo sgombero delle macerie, alla rimozione degli elementi strutturali pericolanti e al supporto diretto alle squadre impegnate nelle verifiche interne. Le operazioni, rese complesse dall’estensione del rogo e dal cedimento di alcune parti del fabbricato, puntano al ripristino definitivo delle condizioni di sicurezza dell’intero perimetro.
L’incendio, divampato improvvisamente all’interno dell’impianto, aveva richiesto un massiccio dispiegamento di mezzi e personale per essere circoscritto. Le indagini sulle cause sono ancora in corso, mentre l’area resta interdetta per consentire le attività tecniche e prevenire ulteriori rischi.
Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, la fase attuale è cruciale: solo una volta completata la rimozione dei materiali instabili sarà possibile procedere alle verifiche strutturali e alla bonifica dell’area
Maxi rogo a Finale Emilia: Vigili del Fuoco ancora al lavoro per la messa in sicurezza
A tre giorni dall'incendio nello stabilimento di trattamento rifiuti al lavoro i Gruppi Operativi Speciali
A tre giorni dall'incendio nello stabilimento di trattamento rifiuti al lavoro i Gruppi Operativi Speciali
A tre giorni dall’incendio che ha devastato un capannone industriale destinato alla lavorazione dei rifiuti a Finale Emilia, generando un enorme visibile in un raggio di 50 km, proseguono senza sosta le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono attualmente operative tre squadre dei Vigili del Fuoco di Modena, affiancate dal nucleo GOS, il Gruppo Operativo Speciale specializzato nell’impiego di mezzi meccanici da movimento terra.
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