Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Auto prende fuoco e scarica benzina, timore a Castelfranco

Auto prende fuoco e scarica benzina, timore a Castelfranco
Iscriviti al nostro canale YouTube!

Intervento dei vigili del fuoco reso difficile dalla fuoriuscita dal serbatoio. Nessun ferito

1 minuto di lettura

Intorno alle ore 21:00 di oggi, 11 agosto, la squadra dei Vigili del Fuoco della sede di Vignola è intervenuta nel comune di Castelfranco Emilia, lungo via Emilia Ovest, per l'incendio di un’autovettura con alimentazione a benzina.
L'intervento di spegnimento ha richiesto l'impiego di un'AutoPompaserbatoio (APS) e l'utilizzo di due naspi con schiumogeno antincendio. L'applicazione della schiuma si è resa necessaria a causa della rottura del serbatoio del veicolo e del conseguente sversamento di carburante al di sotto del mezzo, elemento che rendeva particolarmente complesse e delicate le operazioni di spegnimento delle fiamme.
Grazie al rapido intervento della squadra, l'incendio è stato completamente estinto e l'area è stata messa in sicurezza.
Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Castelfranco Emilia per la gestione della viabilità durante le fasi dell'intervento. Non si registrano feriti.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Maxi rogo a Finale Emilia: Vigili del Fuoco ancora al lavoro per la messa in sicurezza

Maxi rogo a Finale Emilia: Vigili del Fuoco ancora al lavoro per la messa in sicurezza

Incendio Finale Emilia, Ora Tocca a Noi: 'Intervenga la magistratura'

Incendio Finale Emilia, Ora Tocca a Noi: 'Intervenga la magistratura'

Serramazzoni: a fuoco un fienile con 800 rotoballe, 60 capi di bestiame in salvo

Serramazzoni: a fuoco un fienile con 800 rotoballe, 60 capi di bestiame in salvo

L'incendio di Finale: raccomandazioni Ausl per la salute

L'incendio di Finale: raccomandazioni Ausl per la salute

Finale Emilia: devastante incendio in azienda di lavorazione rifiuti

Finale Emilia: devastante incendio in azienda di lavorazione rifiuti

Scontro tra due autocarri sulla A1: feriti i due conducenti

Scontro tra due autocarri sulla A1: feriti i due conducenti

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Attentato di Modena, è morta Monica Esposito, aveva 55 anni

Attentato di Modena, è morta Monica Esposito, aveva 55 anni

‘Modena, la fiaccolata per Monica Esposito si trasforma in caos e comizi per la sicurezza'

‘Modena, la fiaccolata per Monica Esposito si trasforma in caos e comizi per la sicurezza'

Mezzo milione dal Comune per l'edificio moschea in via delle Suore: scintille in Consiglio

Mezzo milione dal Comune per l'edificio moschea in via delle Suore: scintille in Consiglio

Modena, il nuovo corso Edison parte male: centro storico al buio da due settimane

Modena, il nuovo corso Edison parte male: centro storico al buio da due settimane

Spazio ADV dedicata a novisad
Articoli Recenti Scoperti mentre tentano furto in condominio, feriscono un poliziotto: arrestati

Scoperti mentre tentano furto in condominio, feriscono un poliziotto: arrestati

Vasto incendio boschivo a Palagano, si teme per le abitazioni

Vasto incendio boschivo a Palagano, si teme per le abitazioni

Calcio, torneo della montagna: il trionfo del Palagano, le immagini della festa

Calcio, torneo della montagna: il trionfo del Palagano, le immagini della festa

Zocca, rogo in azienda agricola: 500 animali in salvo

Zocca, rogo in azienda agricola: 500 animali in salvo