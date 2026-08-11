Auto prende fuoco e scarica benzina, timore a Castelfranco

Intorno alle ore 21:00 di oggi, 11 agosto, la squadra dei Vigili del Fuoco della sede di Vignola è intervenuta nel comune di Castelfranco Emilia, lungo via Emilia Ovest, per l'incendio di un’autovettura con alimentazione a benzina.

L'intervento di spegnimento ha richiesto l'impiego di un'AutoPompaserbatoio (APS) e l'utilizzo di due naspi con schiumogeno antincendio. L'applicazione della schiuma si è resa necessaria a causa della rottura del serbatoio del veicolo e del conseguente sversamento di carburante al di sotto del mezzo, elemento che rendeva particolarmente complesse e delicate le operazioni di spegnimento delle fiamme.

Grazie al rapido intervento della squadra, l'incendio è stato completamente estinto e l'area è stata messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Castelfranco Emilia per la gestione della viabilità durante le fasi dell'intervento. Non si registrano feriti.

