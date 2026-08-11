Intorno alle ore 21:00 di oggi, 11 agosto, la squadra dei Vigili del Fuoco della sede di Vignola è intervenuta nel comune di Castelfranco Emilia, lungo via Emilia Ovest, per l'incendio di un’autovettura con alimentazione a benzina.
L'intervento di spegnimento ha richiesto l'impiego di un'AutoPompaserbatoio (APS) e l'utilizzo di due naspi con schiumogeno antincendio. L'applicazione della schiuma si è resa necessaria a causa della rottura del serbatoio del veicolo e del conseguente sversamento di carburante al di sotto del mezzo, elemento che rendeva particolarmente complesse e delicate le operazioni di spegnimento delle fiamme.
Grazie al rapido intervento della squadra, l'incendio è stato completamente estinto e l'area è stata messa in sicurezza.
Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Castelfranco Emilia per la gestione della viabilità durante le fasi dell'intervento. Non si registrano feriti.
Auto prende fuoco e scarica benzina, timore a Castelfranco
Intervento dei vigili del fuoco reso difficile dalla fuoriuscita dal serbatoio. Nessun ferito
Intervento dei vigili del fuoco reso difficile dalla fuoriuscita dal serbatoio. Nessun ferito
Intorno alle ore 21:00 di oggi, 11 agosto, la squadra dei Vigili del Fuoco della sede di Vignola è intervenuta nel comune di Castelfranco Emilia, lungo via Emilia Ovest, per l'incendio di un’autovettura con alimentazione a benzina.
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