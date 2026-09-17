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Il sindaco Carpi si scopre innamorato della Cina: 'Qui servizio pubblico, ricerca, tecnologia e industria tenuti insieme in una visione comune'

Il sindaco Carpi si scopre innamorato della Cina: 'Qui servizio pubblico, ricerca, tecnologia e industria tenuti insieme in una visione comune'

'Qui colpisce soprattutto la velocità con cui ricerca e produzione si parlano e con cui le idee vengono trasformate in applicazioni reali'

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Continua il viaggio in Cina del sindaco di Carpi Riccardo Righi, insieme al capo di Gabinetto Stefano Artioli e una delegazione che comprende Aimag, Opas (il cui direttore generale è il neopresidente di Aimag), Garc e Cna.

Oltre ai 2400 euro di costi per il volo, il Comune di Carpi sostiene le altre spese di viaggio-rimborso documentate, anche se la delibera non quantifica un importo ulteriore e demanda al dirigente l'impegno della spesa, mentre vitto e alloggio sono a carico delle istituzioni cinesi.

Un viaggio che lo stesso Righi descrive sui social con toni entusiastici: 'Più ancora delle dimensioni, colpisce il metodo: servizio pubblico, ricerca, tecnologia e industria tenuti insieme in una visione comune'.


'La prima tappa è stata il Municipio del distretto di Baoshan (Shanghai), dove ho incontrato il sindaco e il segretario generale. Una mattinata di confronto molto concreta: amministrazione, trasformazioni urbane, sviluppo economico, demografia, servizi, prospettive future. Realtà diversissime dalla nostra, ma proprio per questo utili da osservare - scrive Righi -. Poi siamo entrati nel cuore dell'innovazione: una scuola superiore di industrial design e un centro di ricerca e sviluppo che mette insieme università, pubblico e imprese. Robotica, nuove tecnologie, intelligenza artificiale.

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Qui colpisce soprattutto la velocità con cui ricerca e produzione si parlano e con cui le idee vengono trasformate in applicazioni reali. Abbiamo visitato anche un incubatore pubblico d'impresa che, per impostazione, mi ha ricordato molto il nostro Terminal: uno spazio dove giovani, idee, universita e aziende si incontrano. Ho partecipato a un lungo confronto con alcune delle realtà presenti, ascoltando esperienze, modelli e soluzioni che possono offrire spunti interessanti anche per noi'.

'Il giorno successivo, una nuova visita. Una grande società interamente pubblica che si occupa di ambiente, economia circolare, servizi urbani e smart city. Opera in alcuni degli stessi ambiti delle nostre società pubbliche locali, ma su una scala difficilmente paragonabile. Dopo la sede amministrativa abbiamo visitato uno dei loro impianti per il trattamento e la valorizzazione energetica dei rifiuti: migliaia di tonnellate trattate ogni giorno, produzione di energia, recupero di biogas, riduzione delle emissioni. Anche qui, più ancora delle dimensioni, colpisce il metodo: servizio pubblico, ricerca, tecnologia e industria tenuti insieme in una visione comune. Non tutto ciò che vediamo qui è replicabile. Le dimensioni, il sistema istituzionale e il contesto sono profondamente diversi dai nostri. Ma il senso di questo viaggio, su invito dell'Associazione d'Amicizia Italo-cinese di Modena, è proprio qui: vedere, ascoltare, confrontare, capire.

E tornare a casa con qualche idea in più' - chiude il sindaco.

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