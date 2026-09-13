‘Piumazzo, discarica a cielo aperto alle porte della frazione: terra di nessuno’

‘A Piumazzo la situazione ambientale rischia di diventare sempre più grave. In via Ghiarata, all’altezza del civico 23, i cittadini segnalano da tempo la presenza di materiali abbandonati e di scarti derivanti da attività edili, trasformando l’area in una vera e propria discarica a cielo aperto’. A dirlo è Lodovica Boni della Lega.

‘I cittadini riferiscono di una situazione fuori controllo che, sarebbe già stata segnalata in passato. Eppure gli interventi tardano ad arrivare. Piumazzo non può essere considerata una terra di nessuno. La Lega chiede al sindaco Giovanni Gargano, di verificare immediatamente la situazione, di chiedere la rimozione dei rifiuti e la messa in sicurezza dell’area, di far disporre fototrappole e posizionare grandi cassoni aperti. Chiediamo inoltre di verificare se lo stabile dell’ex Kiwi sia stato ripulito dai rifiuti tossici altamente infiammabili’.