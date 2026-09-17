Formigine, palestra Ascari di Casinalbo: sabato l’inaugurazione

È in programma per sabato 19 settembre l’inaugurazione della palestra “Ascari” di Casinalbo, a seguito della conclusione dell'intervento di ristrutturazione.

L'intervento ha visto una trasformazione profonda dell'edificio: sia nella palestra grande sia in quella piccola, è stato realizzato il rifacimento completo della copertura tramite l'installazione di una nuova struttura in legno lamellare con coibentazione e impermeabilizzazione. L'isolamento termico dell'intero impianto è stato potenziato con la posa del cappotto esterno, la sostituzione integrativa di infissi e porte e l'adeguamento delle dotazioni antincendio. Gli interni sono stati rinnovati grazie alla demolizione e al rifacimento integrale di pavimenti e rivestimenti, opere estese anche all'area degli spogliatoi. All'esterno, la vecchia pensilina principale è stata demolita e ricostruita con una nuova struttura in acciaio, più resistente e durevole.

Il costo complessivo dell'opera, pari a 1.730.000 euro, è stato sostenuto anche grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna, che ha finanziato i lavori per circa 500mila euro tramite le risorse del Programma regionale Fesr 2021-2027.

La struttura riprenderà la sua funzione di palestra scolastica per gli studenti della scuola secondaria di primo grado “Fiori”, che vi svolgeranno le lezioni di educazione motoria.

L’appuntamento è alle 15 con prove sportive gratuite. Alle 16 si terrà poi la cerimonia inaugurale alla presenza del sindaco di Formigine Elisa Parenti, del coordinatore delle Politiche Sportive della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi, del dirigente scolastico della Scuola secondaria di primo grado Fiori Ismalia Sambucci e dell’assessore allo Sport del Comune di Formigine Giulia Bosi.