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Formigine: tra storia e spettacolo, tornano i Ludi di San Bartolomeo

Formigine: tra storia e spettacolo, tornano i Ludi di San Bartolomeo

Dal 21 al 24 agosto la XXII edizione della rievocazione storica e lo spettacolo pirotecnico al castello, con area delimitata e accesso con braccialetto al costo di 3 euro

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Formigine si prepara ad accogliere la ventiduesima edizione dei Ludi di San Bartolomeo, in programma da venerdì 21 a lunedì 24 agosto.
La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Oltre il Castello con il patrocinio e il sostegno del Comune, trasformerà il centro cittadino in un palcoscenico medievale popolato da cavalieri, sbandieratori, giullari, artigiani e musici.
“I Ludi offrono il piacere di mettere in pausa il presente e riscoprire un passato affascinante. Un ringraziamento speciale va ai volontari della Pro loco perché ci accompagnano nella riscoperta della memoria condivisa” - sottolinea il sindaco sindaca Elisa Parenti:

Il cuore pulsante dell'evento saranno i tradizionali Giochi delle Contrade, che vedranno gli appartenenti alle frazioni di Casinalbo, Colombaro, Corlo, Formigine, Magreta e Ubersetto contendersi l'ambita Spada attraverso appassionanti sfide di destrezza tra cavalieri, arcieri e lanciatori. Pietro Ghinelli, presidente della Pro Loco, evidenzia infatti come la festa crei un grande entusiasmo e la voglia di gareggiare per la propria squadra.

Il programma della manifestazione prenderà il via venerdì 21 agosto alle 18 con l'apertura dei mercatini storici, il corteo alle 20.15 e il torneo alle 21.15. Aperta a cena anche l’ormai famosa Taverna del Gufo in piazza dell’Annunciata, che accompagnerà le quattro giornate con un menù
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a tema.

Sabato 22 agosto gli eventi iniziano alle 10 del mattino - con una pausa per l’ora di pranzo e il primo pomeriggio - per poi proseguire alle 18 con un programma dedicato ai bambini, fino alle 23 circa. Giornata ricca d’iniziative sin dal mattino quella di domenica, con un evento dedicato a San Francesco, per ricordare gli Ottocento anni della sua morte, in chiesa parrocchiale alle 21 e successiva liturgia della luce.

Il Patrono San Bartolomeo sarà celebrato lunedì 24 agosto con la Messa delle 10; la giornata si concluderà con il momento più atteso: lo spettacolo pirotecnico e musicale che vede il castello come protagonista alle 22.15. Per poter assistere in totale sicurezza a questo emozionante show, sarà allestita un'area delimitata in piazza Calcagnini, a cui si accederà dalle 19.30 con un braccialetto identificativo che sarà possibile acquistare al costo di 3 euro presso lo stand in piazza Repubblica dal 20 al 23 agosto, dalle 19 alle 22 e il 24 agosto dalle 11 alle 13 e dalle 17 fino ad esaurimento in via Vittorio Veneto, angolo via Marconi.

Nell'area dello spettacolo è vietato introdurre vetro e lattine; sarà attivo un deposito in via Vittorio Veneto.
Le persone con disabilità motoria e i loro accompagnatori potranno accedere gratuitamente dal varco di via Gramsci.
Il programma completo sul sito istituzionale del Comune di Formigine e sulla pagina Facebook della Pro Loco Oltre il Castello.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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