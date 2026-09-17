Finale Emilia, rogo all'ex zuccherificio, Vigili del Fuoco impegnati tutta la notte

Il rogo è ancora una volta imponente molto difficile da gestire soprattutto per i tempi e per la necessità di mettere in campo numerose unità per diverse ore. Il nuovo incendio generato dell'impianto a biomassa all'interno dell'area dell'ex Zuccherificio di Finale Emilia, in via Ceresia 4, dalle ore 16:30 di ieri pomeriggio, sta tenendo impegnate numerose squadre coordinate dai Vigili del Fuoco del Comando di Modena.

Il rogo ha coinvolto un ingente quantitativo di rotoballe di sorgo e mais stoccate nell'impianto. La priorità dei soccorritori è attualmente quella di contenere il fronte del fuoco ed evitarne la propagazione.

Per affrontare l'emergenza sono sul posto numerosi automezzi e uomini provenienti dai distaccamenti della zona e dalla sede centrale:

Distaccamenti di Finale Emilia, San Felice sul Panaro e Mirandola, per un totale di 2 (APS), 2 (ABP) e 1 fuoristrada.

Le complesse operazioni di massivo spegnimento, bonifica e smassetamento del materiale vegetale proseguono dopo essere Turate per tutta la notte.



L'incendio ha interessato 'un cumulo di stocchi di mais e sorgo depositato nel piazzale esterno dell'impianto di via Ceresa. I vigili del Fuoco stanno terminando lo spegnimento, Sorgenia assiste le squadre con i propri tecnici e con i mezzi aziendali'. Così, in una nota Sorgenia. 'Il materiale interessato è biomassa vegetale della raccolta agricola locale, conservata all'aperto in attesa dell'impiego. Il fuoco ha riguardato soltanto parte del deposito esterno. Sorgenia insieme ai Vigili del Fuoco sta rilevando ogni elemento utile per l’accertamento delle cause dell'incendio che devono ancora essere chiarite'.

