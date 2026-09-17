Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Finale Emilia, 46enne tunisino irregolare e con precedenti rimpatriato

Finale Emilia, 46enne tunisino irregolare e con precedenti rimpatriato

L’uomo, gravato da numerosi precedenti di polizia e con diversi alias, risultava a seguito di accertamenti irregolare sul territorio

1 minuto di lettura

Nel corso della mattina di ieri, i carabinieri di Mirandola hanno eseguito, durante un servizio perlustrativo, un controllo a Finale Emilia nei confronti di un uomo che stava disturbando i passanti nei pressi di un’attività artigianale del luogo. L’uomo, un 46enne tunisino, gravato da numerosi precedenti di polizia e con diversi “alias”, risultava a seguito di accertamenti irregolare sul territorio nazionale. All’esito delle formalità di rito, lo straniero veniva accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Milano.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Incendio Sorgenia: il sindaco di Finale Emilia sospende le attività

Incendio Sorgenia: il sindaco di Finale Emilia sospende le attività

Finale Emilia, rogo all'ex zuccherificio, Vigili del Fuoco impegnati tutta la notte

Finale Emilia, rogo all'ex zuccherificio, Vigili del Fuoco impegnati tutta la notte

Elezioni a Pavullo e Finale Emilia: Iseppi e Malaguti, i due candidati di Fdi che i vertici meloniani temono

Elezioni a Pavullo e Finale Emilia: Iseppi e Malaguti, i due candidati di Fdi che i vertici meloniani temono

Finale Emilia, arrestato spacciatore di 42 anni: per lui presentazione alla polizia giudiziaria 4 giorni a settimana

Finale Emilia, arrestato spacciatore di 42 anni: per lui presentazione alla polizia giudiziaria 4 giorni a settimana

Bastiglia, presunta presenza di amianto sgretolato nell'ex porcilaia: l'Ona chiede lumi al Comune

Bastiglia, presunta presenza di amianto sgretolato nell'ex porcilaia: l'Ona chiede lumi al Comune

Finale Emilia sarà trasformata dal super impianto agrivoltaico

Finale Emilia sarà trasformata dal super impianto agrivoltaico

Spazio ADV dedicata a La Bella Sfilza
Spazio ADV dedicata a Pinocchio a rotta di collo
Articoli più Letti San Possidonio, azienda agricola con centro estivo: gravi irregolarità, attività sospesa

San Possidonio, azienda agricola con centro estivo: gravi irregolarità, attività sospesa

'Caro sindaco, l'odore delle persone non basta: a Castelfranco serve l’odore dell’asfalto nuovo'

'Caro sindaco, l'odore delle persone non basta: a Castelfranco serve l’odore dell’asfalto nuovo'

Ona Carpi: a Campogalliano la proprietà privata ha bonificato le coperture in amianto

Ona Carpi: a Campogalliano la proprietà privata ha bonificato le coperture in amianto

Sassuolo, precipita dal quarto piano mentre annaffia le piante: muore a 81 anni

Sassuolo, precipita dal quarto piano mentre annaffia le piante: muore a 81 anni

Articoli Recenti Il sindaco Carpi si scopre innamorato della Cina: 'Qui servizio pubblico, ricerca, tecnologia e industria tenuti insieme in una visione comune'

Il sindaco Carpi si scopre innamorato della Cina: 'Qui servizio pubblico, ricerca, tecnologia e industria tenuti insieme in una visione comune'

Formigine, palestra Ascari di Casinalbo: sabato l’inaugurazione

Formigine, palestra Ascari di Casinalbo: sabato l’inaugurazione

Carpi, da Unione e Fondazione Carpi 55mila euro per il progetto di accoglienza e inclusione nelle scuole

Carpi, da Unione e Fondazione Carpi 55mila euro per il progetto di accoglienza e inclusione nelle scuole

Carpi, viaggio in Cina di sindaco e Capo di gabinetto: il Comune spende 2400 euro di volo più spese documentate

Carpi, viaggio in Cina di sindaco e Capo di gabinetto: il Comune spende 2400 euro di volo più spese documentate