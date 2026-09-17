Finale Emilia, 46enne tunisino irregolare e con precedenti rimpatriato

Nel corso della mattina di ieri, i carabinieri di Mirandola hanno eseguito, durante un servizio perlustrativo, un controllo a Finale Emilia nei confronti di un uomo che stava disturbando i passanti nei pressi di un’attività artigianale del luogo. L’uomo, un 46enne tunisino, gravato da numerosi precedenti di polizia e con diversi “alias”, risultava a seguito di accertamenti irregolare sul territorio nazionale. All’esito delle formalità di rito, lo straniero veniva accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Milano.