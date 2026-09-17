Nel corso della mattina di ieri, i carabinieri di Mirandola hanno eseguito, durante un servizio perlustrativo, un controllo a Finale Emilia nei confronti di un uomo che stava disturbando i passanti nei pressi di un’attività artigianale del luogo. L’uomo, un 46enne tunisino, gravato da numerosi precedenti di polizia e con diversi “alias”, risultava a seguito di accertamenti irregolare sul territorio nazionale. All’esito delle formalità di rito, lo straniero veniva accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Milano.
Finale Emilia, 46enne tunisino irregolare e con precedenti rimpatriato
L’uomo, gravato da numerosi precedenti di polizia e con diversi alias, risultava a seguito di accertamenti irregolare sul territorio
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