I vigili del fuoco di Modena sono intervenuti oggi alle 15.45 a Campogalliano, lungo la SP13 in via Canale Carpi, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, finita fuori strada all'interno del canale adiacente alla carreggiata. La squadra con l'autogru ha lavorato per la messa in sicurezza dell'area e per il successivo recupero del veicolo dal corso d'acqua. L'unico occupante dell'autovettura è stato affidato al personale sanitario del 118, presente sul posto per prestargli le prime cure. Sul luogo dell'evento sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di rito e per la gestione della viabilità.
Campogalliano, auto finisce nel canale: ferito il conducente
La squadra con l'autogru ha lavorato per la messa in sicurezza dell'area e per il successivo recupero del veicolo
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Spilamberto, pauroso schianto tra due auto
Trovato senza vita il 21enne scomparso da Ravarino
Ferragosto tra feste e sagre a Modena e provincia
San Possidonio, azienda agricola con centro estivo: gravi irregolarità, attività sospesaArticoli Recenti
Patata di Montese: si celebra la specialità dell'appennino
Il Pld di Modena: 'Solidarietà al sindaco di Sassuolo, basta odio e minacce sui social'
Formigine, arrestato per spaccio evade dai domiciliari il giorno dopo: preso di nuovo
San Prospero, vandali distruggono il defibrillatore della polivalente