Campogalliano, auto finisce nel canale: ferito il conducente

I vigili del fuoco di Modena sono intervenuti oggi alle 15.45 a Campogalliano, lungo la SP13 in via Canale Carpi, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, finita fuori strada all'interno del canale adiacente alla carreggiata. La squadra con l'autogru ha lavorato per la messa in sicurezza dell'area e per il successivo recupero del veicolo dal corso d'acqua. L'unico occupante dell'autovettura è stato affidato al personale sanitario del 118, presente sul posto per prestargli le prime cure. Sul luogo dell'evento sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di rito e per la gestione della viabilità.