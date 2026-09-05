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Sapori ad Alta Quota: riecco la manifestazione dedicata alle eccellenze dell’Appennino modenese

Sapori ad Alta Quota: riecco la manifestazione dedicata alle eccellenze dell’Appennino modenese

Tommaso Leone: 'Un’occasione per valorizzare le imprese del territorio e raccontare l’Appennino attraverso chi lo vive e lo produce ogni giorno'

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L’Appennino modenese è pronto a raccontarsi attraverso i suoi sapori, le sue imprese e le sue peculiarità. È stata inaugurata questa mattina, nella suggestiva cornice dell’Aeroporto G. Paolucci di Pavullo nel Frignano, la seconda edizione di “Sapori ad Alta Quota”, la manifestazione dedicata alle eccellenze agroalimentari dell’Appennino modenese, in programma sabato 5 e domenica 6 settembre.

L’evento è organizzato da Confcommercio Modena in collaborazione con l’Aeroporto di Pavullo e il Comune di Pavullo nel Frignano, con l’obiettivo di valorizzare le aziende e i produttori locali e promuovere il patrimonio enogastronomico della montagna modenese.

A dare il via ufficiale alla manifestazione sono stati Tommaso Leone, Presidente provinciale Confcommercio Modena, Alberto Crepaldi, Segretario Generale di Confcommercio Modena, Roberto Gianaroli, Presidente dell’Aero Club di Pavullo nel Frignano e Daniele Cornia, Assessore al Turismo del Comune di Pavullo nel Frignano. 

'Sapori ad Alta Quota vuole essere molto più di una semplice fiera – sottolinea Tommaso Leone, Presidente provinciale Confcommercio Modena – è un’occasione per dare visibilità alle imprese dell’Appennino, creare nuove opportunità di incontro con il pubblico e raccontare un territorio attraverso chi lo vive e lo produce ogni giorno.

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La scelta dell’Aeroporto di Pavullo come location è una scelta che unisce promozione enogastronomica, turismo ed esperienza'.

Per due giorni, l’Aeroporto diventerà una vera vetrina delle produzioni dell’Appennino modenese, portando i visitatori alla scoperta di una proposta ampia e rappresentativa delle produzioni montane: hamburger, borlenghi, crescentine, marmellate artigianali, aceto balsamico, dolci, miele, birre locali, vini del territorio, formaggi e salumi tradizionali.

Saranno presenti Azienda Agricola Erbe Luce, Birrificio Serra del Corno, Birrificio Birramante, Pasticceria Fornace, Soul Bakery, Terre di Chiarabaldo, Cantina del Frignano, Azienda Agricola Cà De Frà, Società Agricola Il Perdè, Azienda Agricola Gianelli Daniele, Nadia Bonini, L’Antico Castagneto di Maria Rosa Berti, Hamburgeria di Fulgeri Christofer, Rewild e La Fonda.

Ma “Sapori ad Alta Quota” non sarà soltanto un appuntamento dedicato al gusto. La manifestazione propone infatti un programma pensato per far vivere ai visitatori l’Aeroporto e il territorio attraverso esperienze originali. Sabato 5 settembre, dopo l’apertura ufficiale, gli hangar dell’Aeroporto saranno visitabili dalle 11 alle 17. Nel pomeriggio, a partire dalle 17 e fino a sera, lo sguardo si sposterà verso il cielo con l’osservazione delle stelle insieme al Gruppo Astrofili Fan di Stelle, in un appuntamento che unisce divulgazione e suggestione del paesaggio montano.

La manifestazione proseguirà domenica 6 settembre con l’apertura degli stand alle 10 e la possibilità di visitare nuovamente gli hangar dalle 11 alle 17.

A chiudere il weekend sarà una delle novità più attese di questa seconda edizione: dalle 18 alle 21 sarà possibile volare in mongolfiera sopra l’Appennino modenese, ammirando dall’alto il paesaggio del Frignano.

Il progetto ha ottenuto il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Modena, della Camera di Commercio di Modena, dell’Unione dei Comuni del Frignano, del Comune di Pavullo nel Frignano, della Pro Loco di Pavullo, di Piacere Modena e dell’Aeroporto di Pavullo. 

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