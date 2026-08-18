'Per rendere l'Appennino sempre più attrattivo occorre continuare a investire nelle infrastrutture materiali e digitali, nei servizi per cittadini e imprese e nelle condizioni che consentano alle aziende di crescere e ai giovani di scegliere di vivere e lavorare in montagna – affermano da Lapam Confartigianato –. È necessario arginare sempre di più il rischio di spopolamento delle aree interne: è uno degli obiettivi che ci siamo dati come associazione, ed è uno dei motivi che ci ha spinto a mettere il fenomeno sotto la lente d'ingrandimento anche in occasione del nostro Convegno Imprenditori che si svolgerà a ottobre, creando un gruppo di lavoro ad hoc, dedicato proprio alle aree interne. Ragionare per trovare soluzioni percorribili per incentivare le persone a vivere e risiedere nell'Appennino è uno dei passi fondamentali per non disperdere il saper fare delle botteghe di questi territori'.
Appennino, popolazione in crescita, anche di Under 35
Indagine Lapam Confartigianato: i residenti sono 64.258. Pavullo e Serramazzoni i Comuni con la crescita maggiore
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