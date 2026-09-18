'A servizio del territorio opera il nuovo Ipermercato di via Bartoli, una grande superfice di 4.000 metri quadri, presso la quale i clienti trovano un’offerta completa, ideale per la spesa giornaliera e settimanale con un’attenzione particolare ai produttori del territorio. L’apertura del nuovo negozio ha già sensibilmente modificato le abitudini di Socie e Soci sassolesi: nei primi 6 mesi di quest’anno oltre 34mila persone hanno spostato la loro preferenza di acquisto presso il nuovo Iper, a fronte di circa 26 mila accessi complessivi registrati nello stesso semestre del 2025 nei due negozi preesistenti - fa sapere la Coop -. A Sassuolo è anche presente il servizio EasyCoop, il servizio di spesa online che offre ai Soci gli stessi vantaggi che caratterizzano gli acquisti in negozio e in più aggiunge comodità, sicurezza e semplicità d’uso. Oltre al recapito presso l’abitazione, inoltre, a Sassuolo è anche possibile prenotare il ritiro autonomo presso uno dei locker della Cooperativa, fra gli altri quello all’ingresso dell’Iper di Via Bertoli.
Sassuolo: da domenica chiude la Coop di via Goito
Il sindaco Mesini: 'Siamo rammaricati'. Tutti i circa 30 lavoratori attivi in quel punto vendita troveranno collocazione presso altri negozi di Coop Alleanza
'A servizio del territorio opera il nuovo Ipermercato di via Bartoli, una grande superfice di 4.000 metri quadri, presso la quale i clienti trovano un’offerta completa, ideale per la spesa giornaliera e settimanale con un’attenzione particolare ai produttori del territorio. L’apertura del nuovo negozio ha già sensibilmente modificato le abitudini di Socie e Soci sassolesi: nei primi 6 mesi di quest’anno oltre 34mila persone hanno spostato la loro preferenza di acquisto presso il nuovo Iper, a fronte di circa 26 mila accessi complessivi registrati nello stesso semestre del 2025 nei due negozi preesistenti - fa sapere la Coop -. A Sassuolo è anche presente il servizio EasyCoop, il servizio di spesa online che offre ai Soci gli stessi vantaggi che caratterizzano gli acquisti in negozio e in più aggiunge comodità, sicurezza e semplicità d’uso. Oltre al recapito presso l’abitazione, inoltre, a Sassuolo è anche possibile prenotare il ritiro autonomo presso uno dei locker della Cooperativa, fra gli altri quello all’ingresso dell’Iper di Via Bertoli.
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