Sassuolo: da domenica chiude la Coop di via Goito

Il commento

Nell’ambito del riassetto della rete di vendita del territorio modenese, da domenica 20 settembre il supermercato Coop di via Goito, a Sassuolo, cesserà la sua attività. Tutti i circa 30 lavoratori attivi in quel punto vendita troveranno collocazione presso altri negozi di Coop Alleanza.'A servizio del territorio opera il nuovo Ipermercato di via Bartoli, una grande superfice di 4.000 metri quadri, presso la quale i clienti trovano un’offerta completa, ideale per la spesa giornaliera e settimanale con un’attenzione particolare ai produttori del territorio. L’apertura del nuovo negozio ha già sensibilmente modificato le abitudini di Socie e Soci sassolesi: nei primi 6 mesi di quest’anno oltre 34mila persone hanno spostato la loro preferenza di acquisto presso il nuovo Iper, a fronte di circa 26 mila accessi complessivi registrati nello stesso semestre del 2025 nei due negozi preesistenti - fa sapere la Coop -. A Sassuolo è anche presente il servizio EasyCoop, il servizio di spesa online che offre ai Soci gli stessi vantaggi che caratterizzano gli acquisti in negozio e in più aggiunge comodità, sicurezza e semplicità d’uso. Oltre al recapito presso l’abitazione, inoltre, a Sassuolo è anche possibile prenotare il ritiro autonomo presso uno dei locker della Cooperativa, fra gli altri quello all’ingresso dell’Iper di Via Bertoli.Nell’ultimo anno i sassolesi che hanno già usufruito di Easycoop.com, nelle sue varie modalità di utilizzo, sono cresciuti sensibilmente, facendo registrare un fatturato del primo semestre 2026 in crescita del 62% rispetto all’analogo periodo 2025'.'Siamo rammaricati per il venire meno di un importante negozio di prossimità nel nostro centro storico. Si tratta tuttavia di una scelta aziendale legittima, che rispettiamo'. Così il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini. 'Fin da subito abbiamo voluto fortemente incontrare Coop perché la nostra prima preoccupazione riguardava la tutela dei lavoratori. Era questo l’aspetto che più ci premeva verificare e, nel corso dell’incontro avuto a inizio settimana, Coop si è dimostrata un’azienda seria, garantendo il completo riassorbimento dei dipendenti. La salvaguardia dei posti di lavoro rappresenta per noi un elemento fondamentale e siamo soddisfatti che su questo fronte siano arrivate rassicurazioni nette. Resta naturalmente il tema della presenza commerciale nel centro storico. Il punto vendita di via Goito – prosegue il Sindaco - ha rappresentato per anni un punto di riferimento per la spesa quotidiana, assieme agli altri piccoli esercizi del centro, in particolare per le tante persone anziane o fragili che non hanno la possibilità di spostarsi in macchina per raggiungere strutture più distanti.Per questo riteniamo importante mantenere un presidio alimentare nel centro di Sassuolo. Non si tratta soltanto di una questione commerciale, ma anche di un servizio che ha una rilevanza sociale per le famiglie, per gli anziani e, più in generale, per chi vive quotidianamente il centro storico. Come Amministrazione ci siamo quindi messi fin da subito a disposizione e stiamo interloquendo sia con Coop sia con gli operatori del settore che possono essere interessati – conclude il sindaco di Sassuolo - con l’obiettivo di favorire l’individuazione, nel più breve tempo possibile, di una nuova opportunità capace di garantire al centro storico questo importante servizio'