Incredibile Sassuolo: Juve battuta 3-2 al Mapei

Dopo una prima frazione di gioco tattica e bloccata sullo 0-0, la ripresa si trasforma in un vero e proprio festival del gol. A rompere gli equilibri ci pensa Sebastiano Esposito al 65’, bravo a sfruttare un'indecisione della retroguardia bianconera. La reazione della Juventus si concretizza all'82’ con il momentaneo pareggio firmato da Edon Zhegrova, ma è solo l'anticipo di un finale letteralmente incandescente.
All'89’ i neroverdi rimettono la freccia grazie alla rete di Kieron Bowie, che sembra archiviare la pratica. La Juventus però non ci sta e, due minuti più tardi, trova il clamoroso 2-2 ancora con un ispiratissimo Zhegrova. Quando il pareggio sembra ormai scritto, al 94’ sale in cattedra Vasilije Adžić: il suo inserimento vincente fa esplodere il pubblico di casa e condanna i bianconeri a una sconfitta pesantissima, regalando al Sassuolo una notte magica.
Il tabellinoSASSUOLO-JUVENTUS 3-2
Reti: 65' Esposito (S), 82', 90'+1 Zhegrova (J). 89' Bowie (S), 90'+4 Adzic (S).
Sassuolo: Muric; Cinquegrano, Idzes (80' Caleta-Car), Leysen, Doig; Thorstvedt (71' Adzic), Matic, Lipani (55' Bakola); Berardi (71' Dominguez), Esposito (71' Bowie), Lauriente.
Juventus: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi (46' Kelly), Celik; Douglas Luiz, Koopmeiners (71' Sarr); Conceicao (60' Zhegrova), Nico Gonzalez (60' Woltemade), Alajbegovic (87' Oboawvoduo); Kolo Muani. A disposizione: Grabara, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Owusu, Pagnucco. Allenatore: Spalletti.
Arbitro: Sacchi.
Ammoniti: Lucumi (J), Lipani (S), Douglas Luiz (J), Le ysen (S).
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