Incredibile Sassuolo: Juve battuta 3-2 al Mapei

Il tabellino

Una partita folle, vietata ai deboli di cuore, che entra di diritto tra le pagine più emozionanti di questo inizio di campionato. Al Mapei Stadium il Sassuolo batte la Juventus per 3-2 al termine di un secondo tempo spettacolare e dai due volti, deciso soltanto nell'ultimo respiro dei minuti di recupero.Dopo una prima frazione di gioco tattica e bloccata sullo 0-0, la ripresa si trasforma in un vero e proprio festival del gol. A rompere gli equilibri ci pensa Sebastiano Esposito al 65’, bravo a sfruttare un'indecisione della retroguardia bianconera. La reazione della Juventus si concretizza all'82’ con il momentaneo pareggio firmato da Edon Zhegrova, ma è solo l'anticipo di un finale letteralmente incandescente.All'89’ i neroverdi rimettono la freccia grazie alla rete di Kieron Bowie, che sembra archiviare la pratica. La Juventus però non ci sta e, due minuti più tardi, trova il clamoroso 2-2 ancora con un ispiratissimo Zhegrova. Quando il pareggio sembra ormai scritto, al 94’ sale in cattedra Vasilije Adžić: il suo inserimento vincente fa esplodere il pubblico di casa e condanna i bianconeri a una sconfitta pesantissima, regalando al Sassuolo una notte magica.SASSUOLO-JUVENTUS 3-2Reti: 65' Esposito (S), 82', 90'+1 Zhegrova (J). 89' Bowie (S), 90'+4 Adzic (S).Sassuolo: Muric; Cinquegrano, Idzes (80' Caleta-Car), Leysen, Doig; Thorstvedt (71' Adzic), Matic, Lipani (55' Bakola); Berardi (71' Dominguez), Esposito (71' Bowie), Lauriente.A disposizione: Turati, Nyarko, Ghion, Skjellerup, Van Der Brempt, Odenthal, Obrador, Sulemana, Pierini. Allenatore: Aquilani.Juventus: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi (46' Kelly), Celik; Douglas Luiz, Koopmeiners (71' Sarr); Conceicao (60' Zhegrova), Nico Gonzalez (60' Woltemade), Alajbegovic (87' Oboawvoduo); Kolo Muani. A disposizione: Grabara, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Owusu, Pagnucco. Allenatore: Spalletti.Arbitro: Sacchi.Ammoniti: Lucumi (J), Lipani (S), Douglas Luiz (J), Le ysen (S).