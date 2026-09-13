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Incredibile Sassuolo: Juve battuta 3-2 al Mapei

Incredibile Sassuolo: Juve battuta 3-2 al Mapei

Dopo l'1-0 neroverde, girandola di gol nella ripresa: Zhegrova risponde due volte ai neroverdi, ma in pieno recupero arriva la zampata decisiva che regala i tre punti al Sassuolo

2 minuti di lettura
Una partita folle, vietata ai deboli di cuore, che entra di diritto tra le pagine più emozionanti di questo inizio di campionato. Al Mapei Stadium il Sassuolo batte la Juventus per 3-2 al termine di un secondo tempo spettacolare e dai due volti, deciso soltanto nell'ultimo respiro dei minuti di recupero.
Dopo una prima frazione di gioco tattica e bloccata sullo 0-0, la ripresa si trasforma in un vero e proprio festival del gol. A rompere gli equilibri ci pensa Sebastiano Esposito al 65’, bravo a sfruttare un'indecisione della retroguardia bianconera. La reazione della Juventus si concretizza all'82’ con il momentaneo pareggio firmato da Edon Zhegrova, ma è solo l'anticipo di un finale letteralmente incandescente.
All'89’ i neroverdi rimettono la freccia grazie alla rete di Kieron Bowie, che sembra archiviare la pratica. La Juventus però non ci sta e, due minuti più tardi, trova il clamoroso 2-2 ancora con un ispiratissimo Zhegrova. Quando il pareggio sembra ormai scritto, al 94’ sale in cattedra Vasilije Adžić: il suo inserimento vincente fa esplodere il pubblico di casa e condanna i bianconeri a una sconfitta pesantissima, regalando al Sassuolo una notte magica.

Il tabellino

SASSUOLO-JUVENTUS 3-2
Reti: 65' Esposito (S), 82', 90'+1 Zhegrova (J). 89' Bowie (S), 90'+4 Adzic (S).
Sassuolo: Muric; Cinquegrano, Idzes (80' Caleta-Car), Leysen, Doig; Thorstvedt (71' Adzic), Matic, Lipani (55' Bakola); Berardi (71' Dominguez), Esposito (71' Bowie), Lauriente.
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A disposizione: Turati, Nyarko, Ghion, Skjellerup, Van Der Brempt, Odenthal, Obrador, Sulemana, Pierini. Allenatore: Aquilani.
Juventus: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi (46' Kelly), Celik; Douglas Luiz, Koopmeiners (71' Sarr); Conceicao (60' Zhegrova), Nico Gonzalez (60' Woltemade), Alajbegovic (87' Oboawvoduo); Kolo Muani. A disposizione: Grabara, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Owusu, Pagnucco. Allenatore: Spalletti.
Arbitro: Sacchi.
Ammoniti: Lucumi (J), Lipani (S), Douglas Luiz (J), Le ysen (S).

Foto Italpress
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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