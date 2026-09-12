Ambrosino salva il Modena sul finale: 1-1 contro il Sudtirol

Pari del Modena a Bolzano. Al 7’ Tonoli pesca Ambrosino con un colpo di testa nello spazio, l’attaccante cerca di sorprendere Plizzari con un pallonetto, ma il portiere si allunga e blocca. Modena ad un passo dal gol al 9’, ripartenza di Brugman che apre sulla destra per Olzer, il n°72 salta Molina e con il destro incrocia di un soffio a lato. Il Sudtirol risponde con il tentativo dalla lunga distanza di Rispoli, la palla termina fuori poco distante dal palo. I padroni di casa passano al 35’, Bjarkason trova un cross morbido sul secondo palo per Okoro, che al volo non sbaglia da pochi passi.

Il tabellino

Nel secondo tempo Sudtirol pericoloso al 12’, Molina imbuca per Okoro, che strozza il diagonale e non trova la porta dal limite dell’area. Sul contropiede successivo Bianco lancia Caso, il n°10 si immola verso la porta e calcia da ottima posizione, si salva Plizzari. Il Modena sfiora l’1-1 al 25’, sul cross di Ambrosino non arriva per un soffio Belotti, e dietro di lui Olzer manca il tiro a botta sicura. Bianco entra in area palla al piede e calcia forte sull’esterno della rete al 40’. Caso triangola con Belotti e incrocia da buona posizione al 42’, respinge Plizzari.Il gol è nell’aria e non tarda ad arrivare: al 43’ Ambrosino si avventa su un pallone vagante al limite dell’area e al volo si inventa un eurogol per il pari gialloblù. Bianco dai 30 metri sfiora il sorpasso immediato, Plizzari vola e respinge a lato. Un miracolo del portiere di casa nega il gol a Caso al 46’, su un rasoterra preciso dal limite.Sudtirol-Modena 1-1Reti: 35’ pt Okoro (S), 43’ st Ambrosino (M).SUDTIROL: Plizzari, Molina, Stivanello, Giorgini, Stabile (34’ st Veroli), Rispoli (34’ st Tait), Tronchin, Lopes (23’ st Davi S.), Zeroli (15’ st Burnete), Bjarkason, Okoro (23’ st Mixtur). Allenatore: Possanzini.A disposizione: Vadjunec, Vasic, Anghelè, Pellini, Davi F., Brik, Schrott.MODENA: Chichizola, Tonoli, Nador, Nieling, Zampano (32’ st Imputato), Santoro (23’ st Belotti), Brugman, Bianco (48’ st Acquah), Olzer (32’ st Azzi), Caso (48’ st Bacchin), Ambrosino. Allenatore: Galloppa.A disposizione: Consiglio, Montevago, Odero, Bozhanaj, Folino, Adorni, Ronco.Marcatori: 35’ pt Okoro (S), 43’ st Ambrosino (M).Ammoniti: 22’ pt Rispoli (S), 18’ st Tronchin (S), 27’ st Stabile (S), 7’ st Tonoli (M)Spettatori: 4.123 di cui 626 ospiti.