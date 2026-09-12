Ambrosino salva il Modena sul finale: 1-1 contro il Sudtirol

Nel secondo tempo Sudtirol pericoloso al 12’, Molina imbuca per Okoro, che strozza il diagonale e non trova la porta dal limite dell’area. Sul contropiede successivo Bianco lancia Caso, il n°10 si immola verso la porta e calcia da ottima posizione, si salva Plizzari. Il Modena sfiora l’1-1 al 25’, sul cross di Ambrosino non arriva per un soffio Belotti, e dietro di lui Olzer manca il tiro a botta sicura. Bianco entra in area palla al piede e calcia forte sull’esterno della rete al 40’. Caso triangola con Belotti e incrocia da buona posizione al 42’, respinge Plizzari.
Il tabellinoSudtirol-Modena 1-1
Reti: 35’ pt Okoro (S), 43’ st Ambrosino (M).
SUDTIROL: Plizzari, Molina, Stivanello, Giorgini, Stabile (34’ st Veroli), Rispoli (34’ st Tait), Tronchin, Lopes (23’ st Davi S.), Zeroli (15’ st Burnete), Bjarkason, Okoro (23’ st Mixtur). Allenatore: Possanzini.
A disposizione: Vadjunec, Vasic, Anghelè, Pellini, Davi F., Brik, Schrott.
MODENA: Chichizola, Tonoli, Nador, Nieling, Zampano (32’ st Imputato), Santoro (23’ st Belotti), Brugman, Bianco (48’ st Acquah), Olzer (32’ st Azzi), Caso (48’ st Bacchin), Ambrosino. Allenatore: Galloppa.
A disposizione: Consiglio, Montevago, Odero, Bozhanaj, Folino, Adorni, Ronco.
Marcatori: 35’ pt Okoro (S), 43’ st Ambrosino (M).
Ammoniti: 22’ pt Rispoli (S), 18’ st Tronchin (S), 27’ st Stabile (S), 7’ st Tonoli (M)
Spettatori: 4.123 di cui 626 ospiti.