Modena a Bolzano per cancellare subito i primi mugugni

Modena in campo a Bolzano contro il SudTirol, per riprendere il cammino interrottosi al Braglia tra sfortuna, pali, traverse; gialli vogliosi di reagire subito con coraggio a una sconfitta immeritata, e desiderosi di fare punti per ripartire nel migliore dei modi. Alla voglia del Modena si aggiunge l’entusiasmo generatosi in settimana nell’ambiente con l’arrivo del Gallo Belotti, un colpo da novanta della società che ha lanciato un chiaro segnale sia al campionato che alla squadra; i gialli aspirano a diventare la mina vagante del campionato e non lasceranno nulla al caso; Belotti potrà certamente diventare un valore aggiunto per il gruppo e contribuire alla sua crescita non solo in campo ma anche nello spogliatoio.

La gara di oggi costituisce un ostacolo che se il Modena saprà superare, potrà fornire utili indicazioni al mister; sarà una gara ostica, difficile, su un terreno che non è mai stato semplice per il Modena, contro un avversario che ha sempre dato dal filo da torcere ai gialli.

Il Modena ha giocato a Bolzano solo 8 volte; ma nei precedenti ci sono 4 vittorie del SudTirol, 2 pareggi e 2 sole vittorie del Modena, l’ultima delle quali il 26.12.2022, quando il Modena, allora di Tesser, vinse per 2 a 0; l’ultimo precedente risale invece allo scorso

11 aprile, quando il Modena di Sottil pareggiò 1 a 1.

Il rinnovato SudTirol, alla cui guida siede Davide Possanzini (in estate il suo nome apparve nella rosa dei papabili per la panchina gialloblù) ha vinto entrambe le gare disputate in casa segnando 3 reti senza subirne alcuna; un avversario difficile, ma di contro il Modena ha vinto entrambe le trasferte fin qui disputate; saranno dunque di fronte due squadre che sapranno darsi battaglia per conquistare l’intera posta in palio.

Per la gara odierna, con le solite assenze degli infortunati Laidani, Manquant, e Sersanti, Galloppa recupera Stenio Zanetti e inserisce tra i convocati il neoacquisto Belotti: per il resto la rosa è a completa disposizione. Per la formazione, probabile che si vada verso la conferma degli undici che hanno giocato, e bene, contro l’Avellino: davanti a Chichizola, che torna sul terreno del suo grave infortunio (che col senno di poi ha influito e non poco sul finale di campionato del Modena) linea composta da Tonoli, Nador, Nieling e Zampano; a centrocampo probabili Santoro, Brugman, e Bianco; il SudTirol però a centrocampo gioca a due e qualora Galloppa intenda mettersi a specchio, schierando un centrocampo a due, uno dei tre sarà destinato alla panchina; in questa ipotesi, ci sarà l’inserimento di un altro giocatore in trequarti, probabilmente Bohzanaj o Stenio

Zanetti, a meno che Galloppa scelga di avanzare la posizione di Bianco schierandolo sottopunta dietro ad Ambrosino, mantenendo Olzer e Caso larghi sulle fasce; davanti, sicuro Ambrosino riferimento centrale.

Arbitra la partita Paride Tremolada di Monza con il quale il Modena ha 7 precedenti, con 3 vittorie, altrettante sconfitte e 1 pareggio; gli altoatesini sono invece al primo incrocio con l’arbitro brianzolo.

Calcio di inizio alle ore 15.00 allo stadio Druso di Bolzano, davanti a 625 tifosi gialloblù, che hanno esaurito il settore ospiti e che uniti nel nome di Modena saranno pronti a sostenere il volo del canarino.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc