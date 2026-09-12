Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena a Bolzano per cancellare subito i primi mugugni

Modena a Bolzano per cancellare subito i primi mugugni

Galloppa recupera Stenio Zanetti e inserisce tra i convocati il neoacquisto Belotti

3 minuti di lettura

Modena in campo a Bolzano contro il SudTirol, per riprendere il cammino interrottosi al Braglia tra sfortuna, pali, traverse; gialli vogliosi di reagire subito con coraggio a una sconfitta immeritata, e desiderosi di fare punti per ripartire nel migliore dei modi. Alla voglia del Modena si aggiunge l’entusiasmo generatosi in settimana nell’ambiente con l’arrivo del Gallo Belotti, un colpo da novanta della società che ha lanciato un chiaro segnale sia al campionato che alla squadra; i gialli aspirano a diventare la mina vagante del campionato e non lasceranno nulla al caso; Belotti potrà certamente diventare un valore aggiunto per il gruppo e contribuire alla sua crescita non solo in campo ma anche nello spogliatoio.

La gara di oggi costituisce un ostacolo che se il Modena saprà superare, potrà fornire utili indicazioni al mister; sarà una gara ostica, difficile, su un terreno che non è mai stato semplice per il Modena, contro un avversario che ha sempre dato dal filo da torcere ai gialli.

Il Modena ha giocato a Bolzano solo 8 volte; ma nei precedenti ci sono 4 vittorie del SudTirol, 2 pareggi e 2 sole vittorie del Modena, l’ultima delle quali il 26.12.2022, quando il Modena, allora di Tesser, vinse per 2 a 0; l’ultimo precedente risale invece allo scorso

Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
11 aprile, quando il Modena di Sottil pareggiò 1 a 1.

Il rinnovato SudTirol, alla cui guida siede Davide Possanzini (in estate il suo nome apparve nella rosa dei papabili per la panchina gialloblù) ha vinto entrambe le gare disputate in casa segnando 3 reti senza subirne alcuna; un avversario difficile, ma di contro il Modena ha vinto entrambe le trasferte fin qui disputate; saranno dunque di fronte due squadre che sapranno darsi battaglia per conquistare l’intera posta in palio.

Per la gara odierna, con le solite assenze degli infortunati Laidani, Manquant, e Sersanti, Galloppa recupera Stenio Zanetti e inserisce tra i convocati il neoacquisto Belotti: per il resto la rosa è a completa disposizione. Per la formazione, probabile che si vada verso la conferma degli undici che hanno giocato, e bene, contro l’Avellino: davanti a Chichizola, che torna sul terreno del suo grave infortunio (che col senno di poi ha influito e non poco sul finale di campionato del Modena) linea composta da Tonoli, Nador, Nieling e Zampano; a centrocampo probabili Santoro, Brugman, e Bianco; il SudTirol però a centrocampo gioca a due e qualora Galloppa intenda mettersi a specchio, schierando un centrocampo a due, uno dei tre sarà destinato alla panchina; in questa ipotesi, ci sarà l’inserimento di un altro giocatore in trequarti, probabilmente Bohzanaj o Stenio

Zanetti, a meno che Galloppa scelga di avanzare la posizione di Bianco schierandolo sottopunta dietro ad Ambrosino, mantenendo Olzer e Caso larghi sulle fasce; davanti, sicuro Ambrosino riferimento centrale.

Arbitra la partita Paride Tremolada di Monza con il quale il Modena ha 7 precedenti, con 3 vittorie, altrettante sconfitte e 1 pareggio; gli altoatesini sono invece al primo incrocio con l’arbitro brianzolo.

Calcio di inizio alle ore 15.00 allo stadio Druso di Bolzano, davanti a 625 tifosi gialloblù, che hanno esaurito il settore ospiti e che uniti nel nome di Modena saranno pronti a sostenere il volo del canarino.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc

Foto dell'autore

Come on rise up, schiena dritta, testa alta e sguardo verso l'infinito. Lo sport è una lezione di vita....   

Spazio ADV dedicata a Roadhouse

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Fine settimana in provincia: gli appuntamenti fuori Modena, dalla pianura alla montagna

Fine settimana in provincia: gli appuntamenti fuori Modena, dalla pianura alla montagna

'Giusto far saltare il blocco agli Euro 5, transizione ambientale va resa sostenibile per famiglie e imprese'

'Giusto far saltare il blocco agli Euro 5, transizione ambientale va resa sostenibile per famiglie e imprese'

Terrorismo, Modena ha ricordato le vittime dell'11 settembre e con loro Monica Esposito

Terrorismo, Modena ha ricordato le vittime dell'11 settembre e con loro Monica Esposito

Modena, schianto frontale tra due auto: grave un conducente, elisoccorso sul posto

Modena, schianto frontale tra due auto: grave un conducente, elisoccorso sul posto

Direzione sanitaria Ausl Modena, passaggio di consegne tra Romana Bacchi e Claudio Lazzari

Direzione sanitaria Ausl Modena, passaggio di consegne tra Romana Bacchi e Claudio Lazzari

Modena, riecco l'assessore Ferraresi: parla di circoscrizioni, ma ancora nessuna parola sul Dg Maria Sergio

Modena, riecco l'assessore Ferraresi: parla di circoscrizioni, ma ancora nessuna parola sul Dg Maria Sergio

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Gp Monza, pole imprevedibile dell’Alpine di Gasly davanti a Russell. Leclerc quarto, poi Hamilton

Gp Monza, pole imprevedibile dell’Alpine di Gasly davanti a Russell. Leclerc quarto, poi Hamilton

Gran Premio Olanda: Norris domina davanti ad Antonelli e Russell. Hamilton quarto

Gran Premio Olanda: Norris domina davanti ad Antonelli e Russell. Hamilton quarto

MotoGp, Marc Marquez vince davanti ad Acosta e Bezzecchi

MotoGp, Marc Marquez vince davanti ad Acosta e Bezzecchi

Il Modena cerca il bis contro la Cremonese

Il Modena cerca il bis contro la Cremonese

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Per l'attacco del Modena arriva Andrea Belotti

Per l'attacco del Modena arriva Andrea Belotti

Dovbyk salva il Bologna, il derby col Sassuolo finisce 2-2

Dovbyk salva il Bologna, il derby col Sassuolo finisce 2-2

Kimi Antonelli trionfa a Monza, male le Ferrari: Hamilton sesto, Leclerc va a muro

Kimi Antonelli trionfa a Monza, male le Ferrari: Hamilton sesto, Leclerc va a muro

Il Modena stecca il debutto al Braglia

Il Modena stecca il debutto al Braglia