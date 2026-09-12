'Zona rossa in via Gallucci, sì alla sicurezza praticata: il Pd ascolti i residenti'

'Da civici guardiamo al merito, non a chi firma. Siamo favorevoli alla zona rossa in centro storico: oggi è lo strumento per prevenire fenomeni che possono sfociare in atti delinquenziali, e va usato. Il problema c'è. Lo ammette lo stesso PD, che nella nota di Lenzini e Manicardi parla di problemi di sicurezza “riscontrati” e di “impunità”. E lo dicono i dati: dall'inizio dell'anno, su 1.754 persone identificate in centro storico, circa 400 avevano precedenti'. Così Maria Grazia Modena, capogruppo di ModenaXModena in Consiglio comunale, e Vittorio Ballestrazzi, vicepresidente del Quartiere 1 Centro Storico – San Cataldo, nel quale ricade interamente la zona rossa di via Gallucci.
'Street tutor e vigilanza privata sono un'esperienza positiva, ma con orari legati a quelli dei locali e senza poteri di allontanamento. Sono un complemento, non un'alternativa: come ha detto la Prefetta, la sicurezza dei cittadini resta una responsabilità dello Stato. Il Pd chiede di distinguere la movida da chi commette violenze: è ciò che fa il provvedimento, rivolto a soggetti denunciati con comportamenti violenti o minacciosi, non a chi beve una birra. Invoca leggi contro l'impunità, ma contesta lo strumento che già oggi permette di allontanarli.