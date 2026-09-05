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Sassuolo, blitz dei Nas in un ristorante: sequestrati oltre 34 chili di prodotti scaduti

Sassuolo, blitz dei Nas in un ristorante: sequestrati oltre 34 chili di prodotti scaduti

Gli alimenti irregolari sono stati sottoposti a sequestro cautelare amministrativo: al titolare dell’attività multa da 2mila euro

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Ieri pomeriggio i carabinieri di Sassuolo, insieme al Nas di Parma ed al personale della Polizia Locale, hanno effettuato un nuovo controllo congiunto presso un esercizio di ristorazione della città.

Nel corso dell’ispezione sono state riscontrate irregolarità nella gestione degli alimenti. In particolare, sono stati rinvenuti 34,5 chilogrammi di prodotti alimentari scaduti o privi di idonea documentazione attestante la tracciabilità e rintracciabilità, in violazione delle previste procedure di autocontrollo.

Nel locale adibito a retrobottega è stata inoltre rilevata una consistente presenza di mosche, circostanza che ha ulteriormente evidenziato le carenze sotto il profilo igienico-sanitario.

Gli alimenti irregolari sono stati sottoposti a sequestro cautelare amministrativo, mentre a carico del titolare dell’attività è stata elevata una multa da 2.000 euro.

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