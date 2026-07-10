Tragedia giovedì sera intorno alle 19.30 a San Cesario sul Panaro. Un motociclista di 31 anni, Emanuele Bertolino, originario di Mondragone ma residente a Castelfranco, ha perso la vita mentre in sella alla sua moto percorreva via per Spilamberto. L'incidente ha visto coinvolta, oltre alla moto, un furgone e una jeep. Il 31enne è stato sbalzato dalla moto finendo sull’asfalto e ha perso la vita sul colpo.
Schianto in moto a San Cesario, Emanuele Bertolino muore a 31 anni
Originario di Mondragone ma residente a Castelfranco, ha perso la vita mentre in sella alla sua moto percorreva via per Spilamberto
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