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San Cesario, pastore maremmano cade in un canale di scolo: salvato dai vigili del fuoco

San Cesario, pastore maremmano cade in un canale di scolo: salvato dai vigili del fuoco

Il maremmano è stato trovato in buone condizioni generali ed immediatamente riconsegnato ai legittimi proprietari

1 minuto di lettura

Intervento a lieto fine ieri sera a San Cesario. Intorno alle 22, una squadra del distaccamento di Vignola è intervenuta in via Artemondo de’ Giacomini a San Cesario sul Panaro, per il salvataggio di un cane.

L'allarme è scattato quando i proprietari del pastore maremmano, non vedendo l'animale fare rientro a casa e temendo il peggio, hanno contattato il 115 chiedendo aiuto.

I Vigili del Fuoco, giunti tempestivamente sul posto, hanno individuato l'esemplare all'interno di un canale di scolo adiacente alla via. Il cane si presentava completamente bloccato nel fango, immobile e nell'impossibilità di risalire l'argine autonomamente a causa delle sponde scivolose e della fatica. Il personale del distaccamento di Vignola è disceso nel canale e, con le dovute cautele per non spaventare ulteriormente l'animale, lo ha messo in sicurezza e tratto in salvo. Nonostante la brutta disavventura e il grande spavento, il maremmano è stato trovato in buone condizioni generali ed immediatamente riconsegnato ai legittimi proprietari.

Sul posto presenti anche i carabinieri che hanno collaborato con la squadra vf per le operazioni di recupero.

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La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

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