A Castelvetro approda il Festival Itacà dedicato al turismo responsabile

Sabato 22 e domenica 23 agosto il Castello di Levizzano Rangone ospiterà la tappa castelvetrese del Festival “IT.A.CÀ - Migranti e Viaggiatori”, la manifestazione nazionale dedicata al turismo responsabile. Per la prima volta il comune di Castelvetro entra nel circuito del festival, giunto alla sua diciottesima edizione e articolato quest’anno in 16 tappe distribuite in otto regioni italiane.

Le iniziative si svolgeranno principalmente al Castello di Levizzano e nei suoi dintorni, con un programma dedicato al paesaggio, alla cultura e al turismo lento.

Sabato 22 agosto, alle ore 10.30, sarà inaugurata la mostra di pittura “Artisti nelle Terre di Castelli”, dedicata al territorio e ai suoi paesaggi. Alle 16.30 seguirà “Il viaggio comincia dai piedi”, un incontro esperienziale dedicato alla riflessologia plantare con Miria Manni, mentre alle 18 sarà la volta di “Emozioni di viaggiatore”, appuntamento con Francesco De Marco dedicato alla fotografia geografica e naturalistica.

Domenica 23 agosto, dalle ore 8.30, “Dire, fare, camminare” proporrà una camminata tra Levizzano e i sentieri dell’Ecomuseo guidata da Nadia Luppi e Leo Giuseppe Leonelli. Alle 15 è in programma “Rosso Graspa: memoria di una terra”, visita guidata al Museo del vino e della società rurale, mentre alle 17 Andrea Venturi presenterà “Saluti.

Un secolo di cartoline”, incontro dedicato alla storia della cartolina e al suo legame con il territorio.

Durante entrambe le giornate sarà inoltre attivo un punto ristoro con prodotti del territorio per un pic-nic sostenibile.

'Siamo orgogliosi di debuttare come Castelvetro al Festival del Turismo Responsabile IT.A.CÀ - dice Roberto Giovini, vicesindaco e assessore al Turismo del Comune di Castelvetro -. Per il nostro territorio è una straordinaria occasione per valorizzare un’offerta turistica costituita da un lato dalla dimensione culturale ed esperienziale e, dall’altro, da un’immersione autentica nella natura, da vivere a passo lento lungo i nostri sentieri e cammini'.

Tutte le iniziative sono gratuite, fino ad esaurimento dei posti disponibili, salvo diversamente specificato.