Castelfranco, tenta di rubare alimenti e bigiotteria all'Ipercoop: denunciata

Nei giorni scorsi, una pattuglia del nucleo di pronto intervento della Polizia Locale di Castelfranco Emiilia ha impedito il furto di merce all'interno del supermercato Ipercoop del centro commerciale Le Magnolie. Gli agenti hanno intercettato una donna che tentava di occultare nella propria borsa numerosi articoli - principalmente alimentari e bigiotteria - per un valore complessivo di circa 200 euro. La merce è stata restituita alla direzione del centro commerciale e la donna è stata denunciata.





Il secondo episodio, avvenuto sempre nei giorni scorsi, riguarda invece i volontari del Servizio di Sicurezza Urbana di Apedeppe Odv, impegnati nel servizio serale in Corso Martiri. Intorno alle 20.50, i volontari hanno sentito forti urla provenire da un minimarket e sono intervenuti prontamente, trovando una lite in corso tra un addetto al negozio e due clienti, nata da un'incomprensione sul pagamento. I volontari sono riusciti a riportare la situazione sotto controllo, a far uscire dal negozio le persone coinvolte e a convincerle ad allontanarsi. Nelle ore successive hanno continuato a transitare davanti all'esercizio per verificare che la situazione restasse tranquilla.