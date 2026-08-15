Castelfranco Emilia: pensionata smarrita in campagna con l'auto ritrovata grazie ai carabinieri

Si è conclusa felicemente e nel migliore dei modi una energica attività di ricerca attivata nella mattinata di ieri a Castelfranco Emilia a Piumazzo.

Una 70enne del posto si era allontanata dalla propria abitazione dalla sera precedente alla guida della sua autovettura. L'anziana ha guidato al buio fino a raggiungere una zona rurale particolarmente impervia ed isolata, dove, complice la perdita di orientamento, è rimasta bloccata senza più riuscire a ritrovare la strada di casa.

La macchina dei soccorsi si è messa immediatamente in moto, attivando un capillare e tempestivo monitoraggio di tutta l'area circostante. I militari dell'Arma hanno setacciato minuziosamente i campi e le strade secondarie, riuscendo a rintracciare la donna sana e salva proprio nella zona campestre isolata. A rendere determinante l'esito delle operazioni è stato un dettaglio cruciale: l’operatore della Centrale Operativa della Compagnia di Modena ha mantenuto la donna al telefono a lungo, rassicurandola con grande empatia e pazienza per raccogliere dettagli fondamentali e orientare i militari sul punto preciso in cui si trovava.