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Sicurezza a Castelfranco, Boni (Lega): 'Per essere ascoltati dal sindaco serve una petizione?'

Sicurezza a Castelfranco, Boni (Lega): 'Per essere ascoltati dal sindaco serve una petizione?'

'Cittadini e genitori di loro spontanea volontà senza essere incalzati da alcun partito vogliono incontrare il sindaco per discutere di sicurezza'

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Dopo la petizione, per chiedere la sistemazione delle strade e quella fatta dai commercianti per avere presidi di sorveglianza nelle ore notturne, a Castelfranco Emilia arriva l’ennesima raccolta firme dei cittadini, questa volta per chiedere un incontro con il sindaco.

'Cittadini e genitori di loro spontanea volontà senza essere incalzati da alcun partito vogliono incontrare il sindaco per discutere di sicurezza. Una sicurezza, che nonostante i vari proclami di Giovanni Gargano via social o a mezzo stampa sembra del tutto persa. Persa tra le strade del centro storico, persa nei parchi e persino nella piscina. L'ultimo grave episodio, un'aggressione da parte di un gruppo di giovani maranza ai danni di un trentacinquenne, é avvenuto.proprio presso la piscina Komodo, in presenza di famiglie e dei piccoli ospiti del centro estivo. Una lunga serie di fatti, che ha generato rabbia e sfiducia' - così Lodovica Boni della Lega.

'Non bastano più le rassicurazioni del primo cittadino, che afferma di aver messo in campo tutte le armi. Armi spuntate, visto che mancano elementi fondamentali come l'adeguamento del numero degli agenti di polizia locale, una vera dotazione tecnica come taser e bodycam, un'azione efficace dei controlli di vicinato, un maggior supporto da parte dei gruppi di volontari.

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Mentre il sindaco accusa il gruppo Lega, di non fare proposte, ricordiamo che ci siamo occupati di almeno due petizioni abbiamo presentato in consiglio comunale diverse proposte: tutte bocciate. Vogliamo ricordare anche come l'amministrazione abbia ignorato le richieste dei commercianti, di avere presidi di sorveglianza notturni in centro storico, richieste portate in consiglio comunale tramite mozione e petizione da Lega e Fdi - chiude la Boni -. A tale proposito è stato organizzato un incontro a porte chiuse, di cui non si conoscono a fondo i dettagli. Per i cittadini di Castelfranco oltre alla paura resta l'amarezza di dover raccogliere firme anche solo per avere un incontro con il sindaco. Un incontro a nostro avviso doveroso'.

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