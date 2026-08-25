San Felice: conto alla rovescia per la Fiera di Settembre

Sabato 29 agosto, dalle 14.30 alle 17.30, presso il Laghetto Del Monte, si terrà la gara Pierin Pescatore, 15° Trofeo Cesare Benatti. Dalle 17 alle 19, a Villa Ferri, “Battesimo della sella” con il Circolo CavalchiAMO.
Domenica 30 agosto, dalle 7.30 alle 11, presso Laghetto Del Monte, si terrà il Trofeo Giovanni Ferrari. Dalle 8.30 alle 10, in via Mazzini, angolo con via Risorgimento, colazione con Debora, in collaborazione con la pizzeria Rapsodia. Dalle 9 alle 14, in viale Campi e Don Minzoni, ci sarà il Mercato Italiano, mentre dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 19 a Villa Ferri, il Circolo CavalchiAMO riproporrà il “Battesimo della sella”. Alle 16.30, in via Mazzini, angolo via Risorgimento, “White type of jeans are you?”: Lina Gavioli Boutique, Memoria Olfattiva, Merceria Selica e Studio Union Jack organizzano un pomeriggio di moda, con un pizzico di inglese.
Lunedì 31 agosto, dalle 18.30 a mezzanotte, in viale Campi, ci sarà il mercato contadino, con l’esposizione e la vendita dei prodotti della nostra terra. Dalle 19.30 alle 20.30, presso il centro sportivo di via Garibaldi, il dottor Giuseppe Goldoni insegnerà come ritrovare calma, concentrazione ed energia attraverso il corpo e il respiro grazie a un incontro sul benessere e la medicina olistica. L’evento è gratuito, con prenotazione al numero 347 1075507. Alle 20, in piazza Largo Posta le associazioni e i commercianti di Massa Finalese riproporranno i giochi in legno, mentre alla stessa ora, in via Mazzini, angolo con via Ferraresi, spettacolo per bambini e famiglie con la Maga Tamaio e Bryan.
Martedì 1° settembre, ultimo giorno della Fiera, alle 19, ci sarà la decima edizione di Nordic Walking, camminata di cinque chilometri con partenza dalla sede della Pro Loco, all’angolo tra via Mazzini e via Risorgimento. La manifestazione è organizzata da Asd Nordic Walking Bassa Modenese, per informazioni contattare l’istruttrice Elena Budri al 338 6216834 o scrivere una mail a elena.budri@gmail.com. Alle 20.15, presso la piazza Largo Posta, evento Cna: il meteorologo Luca Lombroso parlerà del tempo nel corso di una iniziativa patrocinata dal Comune di San Felice. Alle 21, in via Mazzini, angolo via Risorgimento, “Lucio + Lucio” con il duo Robby & Robert, concerto dedicato a Lucio Dalla e Lucio Battisti. Alle ore 21.30, in piazza Matteotti, serata musicale con il Branco.
Nel corso della manifestazione, tutte le sere dalle 19.30 alle 23, presso il parco Marinai d’Italia, sarà aperto un ristorante a cura della Pro Loco. Per informazioni, prenotazioni e asporto contattare il 353 4805283. Inoltre, tutte le sere dalle 19.30, in via Mazzini 96, la Società Ciclistica San Felice preparerà gnocco fritto e tigelle; dalle 19 a mezzanotte, in via Mazzini, avrà luogo tutte le sere la pesca. Infine, venerdì 28 e sabato 29 agosto, a partire dalle 19.30, in via Ferraresi, sarà aperto il chiosco TakeAway con frittelle e gnocco fritto, a cura di Alimentari Cardinali Teresa. Per tutta la durata dell’evento funzionerà il luna park nel piazzale Ettore Piva. In occasione della Fiera i mercati di venerdì 28 e lunedì 31 agosto si trasferiranno in piazza Italia.