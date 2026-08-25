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San Felice: conto alla rovescia per la Fiera di Settembre

San Felice: conto alla rovescia per la Fiera di Settembre

Da venerdì 28 agosto a martedì 1 settembre, “La terra è vita” è il titolo della 413esima edizione

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Torna a San Felice sul Panaro, da venerdì 28 agosto a martedì 1° settembre, il tradizionale appuntamento con la Fiera di settembre. “La terra è vita” è il titolo della 413° edizione della storica manifestazione, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune. Si comincia venerdì 28 agosto alle ore 20, in piazza Castello, con l’inaugurazione della manifestazione, alla presenza delle autorità locali. A seguire, l’esibizione delle majorettes che sfileranno per le vie del paese. Alle ore 20 in piazza Largo Posta ci saranno i giochi di legno, in collaborazione con le associazioni e i commercianti di Massa Finalese. Alle 21, presso il bar Dolce Fumo di via Mazzini, esibizione del Dj Matte. Sempre alle 21, in piazza Matteotti, serata danzante con Roberto Morselli e la sua orchestra. In caso di maltempo, l’iniziativa si svolgerà presso il Palaround. Alle 22, al Parco Rocca, esibizione dei Queen Rocks direttamente da X Factor, iniziativa promossa dall’associazione Senza Fili.

Sabato 29 agosto, dalle 14.30 alle 17.30, presso il Laghetto Del Monte, si terrà la gara Pierin Pescatore, 15° Trofeo Cesare Benatti. Dalle 17 alle 19, a Villa Ferri, “Battesimo della sella” con il Circolo CavalchiAMO.
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Dalle 18.30 a mezzanotte, in viale Campi, mercatino della hobbistica, mentre dalle 19.30 al Parco Rocca, “Summer Fest Motoraduno” terza edizione di Bikers Night, a cura dell’associazione Senza Fili. Alle ore 20 in piazza Largo Posta tornano i giochi di legno, mentre alle ore 21, in via Mazzini, angolo via Risorgimento, il gruppo Souvenir d’Italie si esibirà con musica italiana da salotto. Alle 21, in piazza Matteotti, spettacolo “Faccia da Max”, con la cover band degli 883. In caso di maltempo il concerto si svolgerà presso il Palaround.

Domenica 30 agosto, dalle 7.30 alle 11, presso Laghetto Del Monte, si terrà il Trofeo Giovanni Ferrari. Dalle 8.30 alle 10, in via Mazzini, angolo con via Risorgimento, colazione con Debora, in collaborazione con la pizzeria Rapsodia. Dalle 9 alle 14, in viale Campi e Don Minzoni, ci sarà il Mercato Italiano, mentre dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 19 a Villa Ferri, il Circolo CavalchiAMO riproporrà il “Battesimo della sella”. Alle 16.30, in via Mazzini, angolo via Risorgimento, “White type of jeans are you?”: Lina Gavioli Boutique, Memoria Olfattiva, Merceria Selica e Studio Union Jack organizzano un pomeriggio di moda, con un pizzico di inglese.
Alle 17, presso il Parco Rocca, avrà luogo un’apericena con Dj Tommy, seguito, alle ore 22, da uno spettacolo di danza a cura della scuola Arckadia e promosso dall’associazione Senza Fili. Dalle 18.30 a mezzanotte, viale Campi ospiterà il mercatino della hobbistica, mentre alle ore 21, in piazza Largo Posta, ci sarà la grande tombola della Fiera a cura della Pro Loco San Felice. Sempre alle ore 21, all’angolo tra via Mazzini e via Risorgimento, il Gruppo Frustatori Cassani porterà lo schiocco delle fruste romagnole e i balli folk. Alle 21 in piazza Matteotti esibizione della scuola di ballo “Latino selvaggio” con Dj Stefano Borali e Dj Cippa. In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà presso il Palaround.

Lunedì 31 agosto, dalle 18.30 a mezzanotte, in viale Campi, ci sarà il mercato contadino, con l’esposizione e la vendita dei prodotti della nostra terra. Dalle 19.30 alle 20.30, presso il centro sportivo di via Garibaldi, il dottor Giuseppe Goldoni insegnerà come ritrovare calma, concentrazione ed energia attraverso il corpo e il respiro grazie a un incontro sul benessere e la medicina olistica. L’evento è gratuito, con prenotazione al numero 347 1075507. Alle 20, in piazza Largo Posta le associazioni e i commercianti di Massa Finalese riproporranno i giochi in legno, mentre alla stessa ora, in via Mazzini, angolo con via Ferraresi, spettacolo per bambini e famiglie con la Maga Tamaio e Bryan.
Alle 20.30, in piazza Matteotti, Diego Parassole di Zelig sarà protagonista di uno show, a cura di Lapam, intitolato “Stanno arrivando i cambiamenti climatici e non ho niente da mettermi”. In caso di maltempo l’iniziativa si terrà al Palaround.

Martedì 1° settembre, ultimo giorno della Fiera, alle 19, ci sarà la decima edizione di Nordic Walking, camminata di cinque chilometri con partenza dalla sede della Pro Loco, all’angolo tra via Mazzini e via Risorgimento. La manifestazione è organizzata da Asd Nordic Walking Bassa Modenese, per informazioni contattare l’istruttrice Elena Budri al 338 6216834 o scrivere una mail a elena.budri@gmail.com. Alle 20.15, presso la piazza Largo Posta, evento Cna: il meteorologo Luca Lombroso parlerà del tempo nel corso di una iniziativa patrocinata dal Comune di San Felice. Alle 21, in via Mazzini, angolo via Risorgimento, “Lucio + Lucio” con il duo Robby & Robert, concerto dedicato a Lucio Dalla e Lucio Battisti. Alle ore 21.30, in piazza Matteotti, serata musicale con il Branco.
Nel corso della manifestazione, tutte le sere dalle 19.30 alle 23, presso il parco Marinai d’Italia, sarà aperto un ristorante a cura della Pro Loco. Per informazioni, prenotazioni e asporto contattare il 353 4805283. Inoltre, tutte le sere dalle 19.30, in via Mazzini 96, la Società Ciclistica San Felice preparerà gnocco fritto e tigelle; dalle 19 a mezzanotte, in via Mazzini, avrà luogo tutte le sere la pesca. Infine, venerdì 28 e sabato 29 agosto, a partire dalle 19.30, in via Ferraresi, sarà aperto il chiosco TakeAway con frittelle e gnocco fritto, a cura di Alimentari Cardinali Teresa. Per tutta la durata dell’evento funzionerà il luna park nel piazzale Ettore Piva. In occasione della Fiera i mercati di venerdì 28 e lunedì 31 agosto si trasferiranno in piazza Italia.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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