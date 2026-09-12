Attentato di via Emilia, video deliranti di El Koudri contro l'Occidente. Piantedosi escluse la matrice terroristica

Nuovi video emergono sul tragico attentato dello scorso 16 maggio in via Emilia Centro a Modena. Come riportato da Il Giornale, gli agenti della Digos hanno infatti recuperato dal cellulare di Salim El Koudri 4 brevi filmati in modalità selfie, registrati prima dell'attacco.

Il sistema occidentale come bersaglio, attacchi a personaggi pubblici e influencer: monologhi in video, alcuni in lingua inglese, che sono stati resi disponibili a fini della perizia psichiatrica disposta sul 31enne, accusato di strage e lesioni.

In via Emilia, El koudri investì otto persone tra cui Monica Esposito, deceduta poco più di due mesi dopo, e accoltellò uno degli uomini che tentava di fermarlo nella fuga.





Il capogruppo alla camera di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, attacca su Facebook: 'Perché tanti giornaloni, tanti intellettualò, tanti politici, tutti di sinistra, si sono affrettati a dire che El Koudri era un italiano disagiato; che poverino, non si è riuscito a integrare, ad aiutare, ad accogliere, come per dire che alla fine è sempre colpa nostra. Poi si scopre che non era italiano di nascita, ma marocchino di nascita, che non ha agito spinto dai suoi disturbi, ma che i disturbi non c’entravano nulla.

E oggi si scopre che nei giorni precedenti non solo aveva mandato via delle mail in cui diceva che i cristiani andavano sterminati tutti, ma aveva anche girato dei video in cui affermava che l'Italia andava distrutta'.





E il sindaco Massimo Mezzetti, in un video, risponde alle dichiarazioni di Bignami. Mezzetti contesta la retorica per cui 'la sinistra' si è dimenticata dell'attentato del 16 maggio a Modena e si è affrettata a escludere che fosse un atto di terrorismo. Il sindaco ricorda che 'a escludere la natura terroristica dell'attentato del 16 maggio fu il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi all'uscita dalla Prefettura (nel video sopra) di Modena a 24 ore dall'attentato. Invito l'onorevole Bignami a presentare un'interrogazione al Ministro sulle risultanze investigative anticipate da Il Giornale. Altrimenti - conclude il sindaco - la sua è solo una speculazione sui morti e i feriti'.