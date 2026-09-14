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Seta, in tre anni 170 autisti assunti di cui 59 donne

Seta, in tre anni 170 autisti assunti di cui 59 donne

La presidente Elisa Valeriani e l’amministratore delegato dell’azienda Riccardo Roat hanno voluto incontrare il personale assunto di recente

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Oltre 170 autisti assunti a tempo indeterminato negli ultimi tre anni, con una quota rilevante di donne (ben 59, pari al 34,5% dei nuovi conducenti): sono questi i numeri del progetto “Seta Academy”, il percorso professionalizzante gratuito per aspiranti autisti di autobus lanciato nel 2023 dall’azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico su gomma nei bacini provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza.

 

Il grosso dei nuovi autisti usciti dall’Academy (ben 98) è oggi operativo nel bacino di Modena, altri 42 sono in servizio in quello di Reggio Emilia e 31 a Piacenza; oltre a coloro che hanno concluso positivamente il percorso, quasi altrettanti – complessivamente nei tre bacini in cui opera Seta - stanno attualmente frequentando i corsi di abilitazione, che hanno una durata indicativa di circa 8-9 mesi.

 

A distanza di tre anni dalla sua attivazione l'Academy è diventata un'azione strategica per Seta e costituisce oggi il principale canale di nuove assunzioni. In occasione dell’avvio del servizio invernale 2026-27 la presidente Elisa Valeriani e l’amministratore delegato dell’azienda Riccardo Roat hanno voluto incontrare il personale assunto di recente, per un saluto ed un augurio di buon lavoro: 'Desidero farvi i complimenti – ha dichiarato la presidente Valeriani - per l’impegno con cui avete seguito e completato questo percorso, e mi fa particolarmente piacere vedere che tra di voi la presenza femminile è davvero significativa. Ora avete davanti a voi un compito sicuramente impegnativo e di grande responsabilità, ma anche la consapevolezza che svolgerete un lavoro molto importante per le nostre comunità'.

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