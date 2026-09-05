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Modena, estorce denaro alla mamma della sua ex e minaccia di spararle in bocca: arrestato

Modena, estorce denaro alla mamma della sua ex e minaccia di spararle in bocca: arrestato

L’uomo, già condannato in via definitiva per i delitti di lesioni personali, maltrattamenti e minaccia, ha lanciato la sua bicicletta contro i poliziotti

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La polizia di Modena ha arrestato un uomo di 33 anni per tentata estorsione aggravata a un’anziana signora e resistenza a pubblico ufficiale. Nella giornata del 3 settembre scorso, la Squadra Volante interveniva presso l’abitazione della signora, in quanto la figlia della donna, segnalava che l’ex fidanzato contattava frequentemente la madre per chiederle con insistenza del denaro. La anziana signora riferiva che già da tempo l’uomo le telefonava pretendendo il versamento ingiustificato di somme di denaro. Quella mattina l’indagato le aveva richiesto la somma di 230 euro e, al rifiuto da parte della signora, era andato in escandescenza, inveendo contro di lei e minacciandola gravemente di ucciderla, di spararle in bocca e di dare fuoco alla sua abitazione. I poliziotti hanno fermato il 33enne prima che potesse prendere in consegna il denaro della donna. L’uomo, già condannato in via definitiva per i delitti di lesioni personali, maltrattamenti e minaccia, ha lanciato la sua bicicletta contro i poliziotti poi darsi alla fuga. Nonostante la forte resistenza opposta, l’uomo è stato bloccato ed arrestato dagli agenti. Oggi il il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto ed applicato all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere.

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