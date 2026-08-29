'Jacopo Vive': a Novellara dieci giorni di arte, memoria e dialogo per i giovani

Una comunità che si stringe attorno al ricordo, trasformando il dolore in una straordinaria occasione di crescita collettiva, creatività e confronto aperto. Dal 5 al 13 settembre, la Residenza Pavesi (in via Viazzola Borgazzo 18 a Novellara) ospiterà 'Jacopo Vive – Nel suo ricordo noi continueremo…', una rassegna di pittura, scultura, musica, spettacoli e dibattiti a ingresso libero.

L'iniziativa è promossa dall'associazione 'La Stanza di Afrodite' (con sede a San Bernardino di Novellara). L'evento nasce per rendere omaggio alla memoria di Jacopo Diacci, giovanissimo partecipante che frequentò i corsi del laboratorio artistico per ben 10 anni, e la cui passione per l'arte torna oggi ad animare la comunità.

Il taglio del nastro si terrà sabato 5 settembre alle ore 17:00. All'apertura ufficiale interverranno: Simone Zarantonello, sindaco di Novellara, Eva Lucenti, assessore alla Cultura, Rita Guidetti, mamma di Jacopo e Mario Pavesi, artista che curerà la prima visita alla mostra.

Oltre all'esposizione di pittura e scultura, la manifestazione propone un fitto calendario di appuntamenti serali e pomeridiani pensati per stimolare la creatività e la riflessione profonda sui temi dell'adolescenza.

Domenica 6 e domenica 13 settembre si terranno sessioni di Disegno dal vero con modella, affiancate dal laboratorio 'Il corpo come tela' a cura di Titty Sanmartino (domenica 6, ore 17).

Grande attenzione è riservata al benessere psicologico delle nuove generazioni. Il programma vede protagonisti il dottor Marco Ruini in dialogo con i giovani (domenica 6, ore 18:30), il dottor Gianfranco Marchesi con l'incontro 'I disagi del mondo giovanile' (sabato 12, ore 18) e la dottoressa Roberta Lotti con la conferenza conclusiva 'Accorgersi di sé, degli altri, della vita' (domenica 13, ore 18).

Martedì 8 settembre (ore 20:30) il filosofo professor Pietro Marmiroli dialogherà con il pubblico, mentre giovedì 10 (ore 19) si esploreranno i linguaggi urbani con 'L'arte del tatuaggio' a cura di Leo Zinani.

Non mancano i momenti aggregativi: i DJ set a cura del Dott. Paolo Parazzani ('In ascolto', mercoledì 9, ore 20:30) e del gruppo 'Impulso Creativo' (giovedì 10, ore 20:30), insieme allo spettacolo di marionette a filo guidato da Francesco Bellelli (venerdì 11, ore 20:30).