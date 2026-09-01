Guiglia: 'Radici oltreoceano', quando l’Appennino incontra il Cile

L’iniziativa, parte del progetto “Radici oltreoceano – Migrazioni, memoria e identità dell’Appennino”, nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento di Giurisprudenza e il CRID dell’Università di Modena e Reggio Emilia, insieme all’Accademia “Lo Scoltenna”. Una rete che ha coinvolto anche oltre 150 studenti, chiamati a confrontarsi con i temi della memoria_storica, dell’emigrazione e delle trasformazioni delle comunità locali.
La mostra ricostruisce, attraverso documenti, fotografie e testimonianze, le vicende degli emigranti modenesi in Cile: le partenze difficili, il lavoro duro, la costruzione di nuove comunità capaci di conservare dialetti, tradizioni e valori familiari. Un patrimonio che, come ricorda il sindaco di Guiglia Iacopo Lagazzi, appartiene ancora oggi alla comunità: «Il legame con il Cile è parte della nostra identità. Dal 1999 siamo gemellati con Purén, dove vivono molti discendenti delle famiglie partite dall’Appennino.
Per la Project Manager Maurizia Gherardi, il progetto è anche un ponte verso il futuro: «La memoria dell’emigrazione è un patrimonio umano prezioso. Oggi la sfida è trasformarlo in una risorsa concreta attraverso il Turismo delle Radici, un turismo lento e sostenibile che porta i viaggiatori nei borghi d’origine alla ricerca delle proprie radici. Solo facendo rete tra istituzioni, imprese e comunità all’estero possiamo generare nuove opportunità per il nostro territorio».
La mostra, infatti, è parte di un progetto territoriale diffuso che coinvolge anche Fanano, Zocca e Montefiorino, creando una rete stabile attorno alla memoria dell’emigrazione. L’appuntamento di Guiglia rientra inoltre nella tappa Valle Panaro del festival IT.A.CÀ – dedicato al turismo responsabile – che unisce diversi Comuni in un percorso condiviso di valorizzazione del territorio. «Il festival è la cornice ideale per un’iniziativa come questa – sottolinea l’assessore al Turismo Paolo Parenti – perché permette ai visitatori di vivere un’esperienza autentica, legata alla storia locale e ai luoghi simbolo come il Castello dei Montecuccoli».
Il progetto è sostenuto da una vasta rete istituzionale: Regione Emilia-Romagna, Fondazione di Modena, Ente Parchi
L’inaugurazione ufficiale è in programma sabato 5 settembre 2026 alle 16.30, alla presenza delle istituzioni e dei promotori del progetto. Un’occasione per riscoprire un pezzo di storia collettiva e, allo stesso tempo, per immaginare nuove forme di sviluppo culturale e sociale a partire dalle radici che uniscono l’Appennino al mondo.