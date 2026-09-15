Lo chef modenese Samuele Maselli tra i finalisti della S.Pellegrino Young Chef Academy

Lo chef modenese Samuele Maselli è stato selezionato tra i dieci finalisti italiani della S.Pellegrino Young Chef Academy2026-2027. Un progetto, il suo, strettamente legato al territorio modenese: Maselli porterà infattu in finale un piatto che nasce dall’ispirazione di Castelvetro di Modena e che coinvolge realtà e artigiani locali.

Maselli ha svolto diverse esperienze in cucine del territorio modenese e bolognese e stage presso realtà di alto livello, tra cui Ca’ Matilde a Reggio Emilia e altri ristoranti insigniti di stella Michelin. Spinto dal desiderio di confrontarsi con culture gastronomiche differenti, ha lavorato per oltre due anni e mezzo in Arabia Saudita come personal chef di un principe saudita, approfondendo tradizioni e cultura enogastronomica locali. Successivamente si è trasferito a Sagres, in Portogallo, dove ha perfezionato la lavorazione del pesce e dei prodotti del mare.

Rientrato in Italia, oggi lavora come Chef in Seconda presso La Tenuta dei Sapori a Monte San Pietro, partecipando allo sviluppo di diversi menu insieme alla Chef principale e all’Executive Chef. La sua idea di cucina nasce dall’incontro tra tecnica, materia prima e contemporaneità.