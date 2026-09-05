Rimpasto di giunta a Modena, Mezzetti congela tutto al dopo elezioni: Venturelli verso il Parlamento

Il tanto atteso rimpasto di giunta a Modena a quanto pare dovrà attendere. Il sindaco Massimo Mezzetti avrebbe infatti deciso di congelare l'attuale squadra - nonostante gli evidenti limiti di alcuni assessori - per evitare di prestare il fianco alle sempre più pressanti richieste del Pd targato Lenzini-Muzzarelli. Per ora il primo cittadino non procederà dunque con la sostituzione di Vittorio Molinari e Alessandra Camporota evitando il rischio di una promozione ad assessore dello stesso Diego Lenzini.

In piazza Grande resta quindi tutto com'è almeno per altri sei mesi, compreso il delicatissimo assessorato alla sicurezza nelle mani dell'ex prefetto Camporota, da tempo nel mirino di critiche provenienti da più fronti.

Mezzetti accarezza l'idea di non muovere alcuna pedina fino alla fine del mandato, ma difficilmente potrà difendere tanto a lungo il proprio fortino dall'assedio Dem. Vero banco di prova saranno le elezioni politiche che si terranno con ogni probabilità in primavera.

In vista del voto al momento la figura più accreditata per una promozione in Parlamento in casa Pd risponde al nome dell'attuale assessore alle politiche educative, Federica Venturelli, da sempre fedelissima di Muzzarelli. E' evidente che se la Venturelli dovesse sbarcare a Roma, Mezzetti sarebbe chiamato a sostituirla e - a quel punto - una redifinizione complessiva delle deleghe sarebbe inevitabile.

g.leo.