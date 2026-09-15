Pentathlon Modena, agli Europei in Portogallo è bronzo per Alessio Ferrarini

Si sono conclusi a Caldas da Rainha, in Portogallo, i campionati europei under 15 e under 19 di pentathlon moderno, appuntamento di prestigio che ha visto Pentathlon Modena impegnato con un gruppo numeroso di giovani atleti.

Nella categoria u19 la spedizione non ha portato risultati di rilievo, ma ha comunque offerto indicazioni utili sul percorso di crescita dei ragazzi. Nel settore femminile Rebecca Montagnani e Valentina Ibba si sono fermate in qualifica, chiudendo una gara complessa che non ha permesso loro di accedere alla fase finale.

In campo maschile va evidenziata la prova di Riccardo Spagnolini, atleta u17 schierato nella categoria superiore. Spagnolini ha centrato la finale, confermando personalità e maturità tecnica, ma è stato costretto al ritiro per un problema fisico sopraggiunto durante la gara.



Le soddisfazioni più importanti sono arrivate dalla categoria u15, dove Pentathlon Modena ha raccolto una medaglia.ha infatti conquistato il bronzo nella staffetta maschile insieme a Brando Morosetti (Athlion Roma). Ferrarini ha chiuso 18esimo nell’individuale e ha ottenuto un piazzamento positivo anche nella staffetta mista.Molto solida anche la prova di20esima nell’individuale e quarta nella classifica a squadre, con una presenza costante nelle prove di staffetta: undicesima nella femminile e nona nella mista.“Pentathlon Modena rientra dal Portogallo con una medaglia importante”, sottolinea il presidente Pier Paolo Alessandro. “La trasferta ci consegna diversi piazzamenti di valore e, soprattutto, la conferma di un settore giovanile in crescita, capace di confrontarsi con il livello europeo e di rappresentare con serietà e orgoglio i colori modenesi”.