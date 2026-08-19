'Su sicurezza volontari festa del'Unità, PD partito della doppia morale'

'Ciò che emerge dalle immagini pubblicate dal PD e a mezzo stampa è a dir poco paradossale. Il PD è il partito che, giustamente, ogni volta che accade un incidente sul lavoro chiede più controlli, più ispezioni, più rigore. Poi però, quando si tratta di fare prevenzione applicare quelle stesse regole ai propri volontari impegnati in un cantiere ampio e complesso come quello della festa provinciale dell'unità, evidentemente le cose cambiano. Siamo di fronte al partito delle doppia morale, e il fatto che le immagini siano state pubblicate proprio dal PD sembra indicare che il partito evidentemente ritiene di essere esente dal rispetto delle regole e dagli obblighi. E il fatto che un tale atteggiamento riguardi un tema così delicato come la sicurezza dei lavoratori, dispiace'.

Così il responsabile regionale Organizzazione di Forza Italia Emilia-Romagna Antonio Platis che nel merito commenta: 'Capisco lo spirito volontario e la buona fede di chi lavora per allestire la festa, ma è proprio per questo che le regole vanno rispettate ancora di più, non di meno: un volontario ha lo stesso diritto alla sicurezza di un lavoratore dipendente, non uno minore e da parte dei responsabili è doveroso garantirlo.

Mi auguro davvero che qualcuno, all'interno del PD modenese, si faccia carico della situazione e intervenga per garantire ai volontari la prevenzione e la sicurezza che meritano. Perché i lavoratori, anche quando prestano il loro tempo gratuitamente e con passione, garantendo la realizzazione di iniziative che non sarebbero possibili senza i loro fondamentale contributo, restano lavoratori a tutti gli effetti. E chi organizza iniziative di questa portata lo sa bene, o dovrebbe saperlo, meglio di chiunque altro' - conclude Platis.

